Orune : Evento Poetas e emigrados

Il comune di Orune, da diversi anni promuove una iniziativa che coinvolge i propri emigrati, facendone un momento di condivisione e di socialità.

Questo anno è stato deciso, da parte dell’amministrazione di Orune, di estendere l’evento e coinvolgere l’emigrazione. Non solo orunese, ma in generale. Il fine è dar vita ad un momento condiviso ed allargato sul tema dell’emigrazione coinvolgendo l’emigrazione sarda organizzata.

Il tutto nasce attorno al gruppo Ammentos , che potete trovare anche sulla pagina “Ammentos de Orune” (https://www.facebook.com/groups/ammentosdeorune).

Quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto definire meglio l’evento organizzandolo su due giornate. La volontà è soprattutto quella di veder coinvolti in presenza come attori e protagonisti i Presidenti dei circoli della circoscrizione, i rispettivi dirigenti e soci.

Poetas e emigrados

L’evento, dal titolo provvisorio “Poetas e emigrados”, inizierà il sabato attorno alle 16:30 con un convegno in cui verrà proposto un concorso di Poesia ( le migliori saranno premiate il giorno successivo), e dove si parlerà dell’emigrazione con la partecipazione dei nostri presidenti. In presenza hanno dato la loro adesione i circoli ACSIT di Firenze, il Circolo Peppino Mereu di Siena, il Circolo Amistade di Shanghai e, come partner interverrà il circolo Shardana di Perugia. Questi porteranno il loro contributo della esperienza di emigrati contribuendo ad arricchire il dibattito.

Oltre le autorità locali , sarà presente la Consigliera regionale ed ex assessora Alessandra Zedda. In collegamento on line sarà presente il Presidente F.A.S.I. Bastianino Mossa.

Il programma

Alle 19:30, ci sarà la sfilata delle maschere tradizionali ,con 200 figuranti, provenienti da Mamoiada, Ottana, Samugheo, Fonni, Olzai, Orani, Guspini, Bosa e Gavoi.

Il giorno successivo sarà dedicato alla poesia e all’esibizione dei gruppi : interverranno infatti il Coro Incantos Orune, Tenore Nunnale Orune, Tenore Sant’ Andria Orune, Tenore S’ Arvorinu Orune, Tenore mini Santa Lulla Orune, Tenore “Murales” Orgosolo, Tenore Cuncordu Orosei, Gruppo folk “Santa Lulla” Orune, Gruppo folk “Tziu Juanne Piu” Siniscola , Gruppo folk “Don Milani” Dorgali e concluderà la serata Gianluca Chessa con balli in piazza.

Dove guardare l’evento in streaming

Il convegno sarà trasmesso anche sulla piattaforma del nostro laboratorio “Distanti ma uniti Casa Sardegna on line” e sulla piattaforma della TV digitale di “Ajo Noas”.

