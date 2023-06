Fuori il videoclip di “Country Boy” di Unfauno feat. Kutso.

Dopo l’anteprima su Il Fatto Quotidiano Micidiale Records presenta il videoclip di Country Boy, nuovo singolo di UnFauno disponibile nelle piattaforme digitali e in radio dal 9 giugno: il brano – prodotto da Jack Sapienza – è segnato da testi ironici come nello stile ormai consolidato dell’artista romano e caratterizzato da ritmiche elettroniche che strizzano l’occhio alla dance.

In questo brano UnFauno affiancato dalla storica band Kutso racconta un amore di periferia nato tra parcheggi, giostre e sigarette. Un amore sognato e sognante, l’amore degli ingenui, degli impreparati, dei coraggiosi. Quello che quando lo vivi “lo stomaco ti fa bimbidumbidum” Questo racconto viene immortalato e reso magico dal tocco del regista sloveno Oliver Takac, che con i suoi giochi di luce riesce a trasportare lo spettatore nelle pieghe più intime di una relazione, dove due anime si guardano per la prima volta e si dicono di “sì”. Si consiglia vivamente la visione in 4K.

Credits

Titolo Brano: Country Boy

Autore: UnFauno feat. Kutso

Lyrics: UnFauno

Prodotta da: Jack Sapienza

Mix & Master: Matteo Gabbianelli presso Kutso Noise Home

Per Micidiale Records

Regia: Oliver Takac

Con: Lenka Varjanova e Matteo Gabbianelli

Assistente Regia: Gerardo Massaro

Chi è Unfauno?

“Ciao sono UnFauno e credo nell’amore, nei meme e nella bellezza degli errori. Scrivo canzoni perché costa meno dello psicologo e perché sono stanco di essere conosciuto come ‘quello che ha chiamato mamma la maestra’”.

Definito “L’Enrico Papi dell’elettronica italiana” UnFauno racconta storie psicoattive sull’amore, la vita e altre sciocchezze con un sound Elettropop e una originalissima scrittura cantautoriale, anzi come si dice oggi? Ah sì: “Indie”.

Si è già fatto conoscere nel panorama indipendente italiano nel 2021 con l’EP “INSECURITY” pubblicato per Phonarchia Dischi che lo ha portato subito a calcare numerosi palchi italiani. È molto attivo sul web, dove settimanalmente nei suoi video affronta con ironia argomenti musicali e sociali. Il 9 Giugno UnFauno presenterà “Country Boy”, il primo singolo prodotto da Jack Sapienza con i visual curati dal fotografo sloveno Oliver Takac che vanta il prezioso featuring dei Kutso.

Per altre notizie di musica clicca qui.