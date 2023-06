Musica per tutti. Omaggio alle musiche per coro Cagliari, dal 22 aprile al 28 ottobre.

Domenica 18 giugno, alle ore 20.00, presso la chiesa di S. Maria del Monte, in Via Corte d’Appello snc, Un po’ di jazz, una serata a tema jazz, per strumenti, voci, corpi che suonano.

Il ragtime di Scott Joplin, con il celeberrimo The entertainer, sarà interpretato dai body musician di Studium Canticum, guidati da Anna Rita Porcu che ne ha curato la coreografia, con Luca Cocco al pianoforte, Andrea Lai al contrabbasso, Andrea Murtas alla batteria: suoni del corpo combinati insieme in molteplici soluzioni creative. Il concerto proseguirà con Opening, un brano di Luca Cocco, e altri standard jazz proposti dal trio, per approdare all’esecuzione della Nidaros Jazz Massdi Bob Chilcott, interpretata dal coro a voci miste Ad libitum, diretto da Stefania Pineider.

La Nidaros Jazz Mass attinge a una varietà di stili per realizzare una sonorizzazione alquanto insolita della Missa brevis latina. Con un Kyrie delicato, un Gloria funky, un Sanctus da ballata, un Benedictus rilassato e un Agnus Dei appassionato, questo lavoro infonde nuova vita a parole familiari, combinando perfettamente il contemporaneo con l’antico. Ingresso con donazione libera.

Piazza Yenne, Bastione Saint-Remy, Giardini pubblici, Cripta di S. Domenico, Quartiere Castello, chiesa di Santa Maria del Monte. Sono questi e altri ancora i luoghi in cui dal 22 aprile al 28 ottobre saranno ospitati i venti diversi eventi di Musica per tutti – Omaggio alle musiche per coro organizzato da Studium Canticum con la direzione artistica di Stefania Pineider.

Tre linee principali, quella delle ospitalità (sei compagini corali di provenienza nazionale e internazionale); quella della interdisciplinarietà (teatro con Omi e Cic, body music con un mentore di eccezione come Santi Serratosa, fra gli altri); quella della ricerca, con il progetto europeo sui Magnificat di Martini. Il maestro dei maestri (di Mozart, per esempio) e quello nazionale sulla trasmissione del nostro patrimonio musicale tradizionale (Nuovi canti della terra di Sardegna).

