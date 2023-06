maulyce pubblica il suo singolo d’esordio, “Come mi sento”

maulyce pubblica, su tutte le piattaforme digitali da venerdì 30 giugno, “Come mi sento”. Il suo singolo d’esordio distribuito da Platino (licensed by Believe).

“Come mi sento” si presenta come un brano dall’attitudine conscious che, attraverso l’ispirato flusso di coscienza dell’artista torinese, racconta le criticità di un contesto che non offre alternative per ragazzi che crescono tra illegalità, problemi di dipendenza e illusioni. maulyce, con la sua poetica, racconta la realtà di strada che vede con i suoi occhi, ogni giorno, nei quartieri blocco dove è cresciuto.

Su una produzione dall’atmosfera immersiva, firmata da 13slevin, il rapper torinese trova la perfetta cornice per il suo flusso di coscienza mettendo a nudo le sue vulnerabilità e lasciando emergere la sua mentalità consapevole. Maulyce trasporta l’ascoltatore in una dimensione coinvolgente con liriche che trasmettono una forte carica emozionale distaccandosi, nelle sonorità e nell’attitudine, dai canoni tradizionali dei brani che, come questo singolo, trattano tematiche legate alla street life.

“Come mi sento” è, così, il primo tassello del percorso artistico del giovane artista della scena urban torinese. Un brano introspettivo che punta i riflettori sui condizionamenti derivati dall’ambiente che ci circonda e che descrive le conseguenti ripercussioni sul nostro mondo interiore e sul nostro equilibrio.

Il brano è stato registrato presso Loyalty Studios, mix e mastering del progetto sono a cura di Mvssi. Mentre l’artwork è stato realizzato da Poliarts Entertainment.

CREDITS

Titolo: Come Mi Sento

Artista: maulyce

Produzione: 13slevin

Mix & Master: Mvssi

Cover/Artwork: Poliarts Ent.

Distribuzione: Platino

