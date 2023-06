“Made in Sardegna” all’Estate Fiorentina

20 e 21 Giugno, al via la sesta edizione del cinema sardo a Firenze “Made in Sardegna“, torna per la sua sesta edizione.

L’edizione 2023 sarà dunque incentrata in due giornate di programmazione con un ciclo di proiezioni che, come per le passate edizioni, si terrà presso il Cinema La Compagnia in via Cavour a Firenze.

La rassegna, promossa dall’ACSIT-Associazione Culturale Sardi in Toscana, in collaborazione con Sardegna Film Commission, si terrà nei giorni 20 e 21 giugno e sarà incentrata, come al solito, su argomenti strettamente legati alla Sardegna con una particolare attenzione, inoltre, ad alcune pellicole di recente produzione.

Il programma sarà così articolato

Martedì 20 giugno – ore 18.30 Giocattoli –Regia di Massimiliano Nocco– Italia, 2022,durata 15 minuti.- La sposa nel vento –Regia di Giovanni Coda – Italia, 2022,durata 80 minuti.

Martedì 20 Giugno –ore 21.00 Tutti i cani muoiono da soli –Regia di Paolo Pisanu. – Italia, 2023,durata 84 minuti.

Mercoledì 21 giugno – ore 18.30 Mario Pes. Bianco sopra tutto –Regia di Enrico Pinna – Italia 2023,durata 25 minuti – Bentu –Regia di Salvatore Mereu. – Italia, 2022,durata 70 minuti.

Mercoledì 21 giugno – ore 21.00Nel nostro cielo un rombo di tuono –Regia di Riccardo Milani – Italia, 2022,durata 160 minuti