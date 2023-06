Lunedì 26 giugno Alessandro Obino e Gaia Tolu ai Notturni contemporanei in sala Sassu

Doppio concerto per i “Notturni contemporanei” a Sassari

Lunedì 26 giugno dalle 21 Alessandro Obino e Gaia Tolu in sala Sassu

Nuovo appuntamento – ultimo a Sassari per il 2023 – con i “Notturni contemporanei”; si tratta di una rassegna concertistica curata dai Conservatori di Sassari e Cagliari. Il tutto, insieme alla Scuola Civica “Antonietta Chironi” di Nuoro e all’Associazione “Arte in musica” di Alghero.

Lunedì 26 giugno alle 21 in sala Sassu si alterneranno sul palcoscenico due pianisti. Aprirà la serata Alessandro Obino, del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari. Poporrà “Träume am Kamin”, composizione del tedesco Max Reger, che comprende 12 brevi brani per pianoforte. A seguire, Gaia Tolu del “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari eseguirà le “Variations sérieuses” di Felix Mendelssohn, la “Sonatine” di Maurice Ravel e in prima esecuzione la Sonata per pianoforte Volte di Meissen “Meissner gotik” di Domenico Lavena. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

Dal prossimo appuntamento, il 3 luglio, le tappe dei “Notturni” nel nord Sardegna si sposteranno da Sassari ad Alghero, con eventi previsti anche il 10, 18 e 29 luglio. Per la prima volta nella storia della rassegna i concerti vengono proposti anche nella città catalana, al chiostro di San Francesco, con la stessa formula che prevede l’esecuzione di brani classici da parte degli studenti dei due Conservatori sardi, ma anche di composizioni contemporanee scritte da loro colleghi. Lo stesso concerto verrà poi proposto a Cagliari e, per tre date di luglio, anche a Nuoro.

