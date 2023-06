Lotteria di Beneficenza: “Metti in pista la solidarietà”

E’ in corso la distribuzione dei biglietti della lotteria provinciale “METTI IN PISTA LA SOLIDARIETA’”; iniziativa alla sua terza edizione, messa in campo dalla Fondazione AIRC ETS Comitato Sardegna; finalizzata a raccogliere fondi destinati a sostenere la ricerca scientifica promossa da AIRC

E’ prevista la distribuzione di 10.000 biglietti al costo unitario di € 2,50.

Il premio finale è una BICICLETTA ELETTRICA MODELLO SMART WAY M1 PLUS.

Il Comitato Sardegna ringrazia le aziende Superpan e CFadda per l’importante supporto nella distribuzione dei biglietti. I biglietti si possono anche trovare presso la sede del Comitato Sardegna a Cagliari.

Per ogni informazione: 070/664172 /com.sardegna@airc.it.

L’estrazione finale è prevista per il 3 Agosto 2023 presso la sede della Fondazione AIRC Comitato Sardegna in Via De Magistris 8 a Cagliari.

Il biglietto vincente verrà pubblicato sul sito www.airc.it.

L’impegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro:

– Fondazione AIRC è il primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente nel nostro Paese; infatti, in 57 anni ha destinato alla comunità scientifica oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro;

– nel 2023 ha deliberato oltre 137 milioni di euro a sostegno di 704 progetti di ricerca, 91 borse di studio, 21 programmi speciali e un sostegno continuativo a IFOM, il suo centro di oncologia molecolare, eccellenza internazionale;

– Per la Sardegna sono stati deliberati 476.860 euro per il sostegno di 3 progetti di ricerca. Un risultato possibile grazie anche agli eventi promossi dal nostro Comitato Sardegna, attivo dal 1991, che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC;

– AIRC sostiene oltre 6.000 scienziati, il 63% donne e il 54% con meno di 40 anni, prevalentemente al lavoro nelle istituzioni pubbliche in laboratori di università, ospedali e istituti scientifici;

– assegna i finanziamenti dopo un severo processo di selezione basato sul metodo del peer review affidato a una squadra di circa 400 revisori, prevalentemente internazionali, che valuta il merito scientifico delle proposte in modo rigoroso, imparziale e trasparente;

– sostiene con finanziamenti dedicati una nuova generazione di giovani scienziati, finanziando il loro percorso di formazione presso istituti di eccellenza in Italia e all’estero e creando le condizioni per incoraggiarne il rientro e la permanenza nel nostro Paese.

