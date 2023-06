ACLI organizza “Aggiungi un posto a tavola”

Giovedì 22 giugno alle 18, nei locali della ACLI provinciali di viale Marconi 4, Ai.Bi. (Amici dei Bambini) e ACLI, organizzano l’incontro di sensibilizzazione Aggiungi un Posto a tavola; una giornata all’insegna della sensibilizzazione sulle pratiche dell’Affido e dell’Adozione

Nel territorio sardo, l’affido è una misura di tutela ancora poco diffusa. I minori allontanati dalle famiglie finiscono nella comunità residenziali e, sebbene l’accoglienza familiare sia la risposta migliore per un minore fuori famiglia, non si riesce a garantire questo diritto, sia per una mancanza di politiche adeguate che per la carenza di famiglie disponibili.

«Amici dei Bambini vuole promuovere l’accoglienza familiare come diritto dei bambini senza una famiglia – dice Alessandro Cuboni, responsabile Ai.Bi. –. Però, per fare questo è necessario che Associazioni, Servizi e Istituzioni lavorino nella stessa direzione, facendo Rete. Perciò, per la Città metropolitana di Cagliari, la collaborazione Tra Ai.Bi., ACLI e il Centro Diffuso per le famiglie del PLUS ambito Quartu -Parteolla, vuole rispondere a questo bisogno, garantire alle famiglie un sistema integrato di accompagnamento sul territorio».

È necessario inoltre, sostengono i partner dell’evento, rilanciare l’Affido, ma anche l’Adozione, Nazionale e Internazionale, e per farlo bisogna promuovere iniziative di conoscenza, perché l’adozione non è un passo facile, ma ha bisogno di famiglie preparate che devono essere accompagnate per avere consapevolezza delle caratteristiche dei bambini e delle proprie risorse.

Programma della giornata:

Saluti

Mauro Carta – Presidente ACLI regione Sardegna, Giacomo Carta – Presidente Provinciale ACLI Cagliari e Alessandro Cuboni – Responsabile Amici dei Bambini Sardegna

Relatrici

Silvia Caredda – Ai.Bi.- L’affido familiare tra mito e realtà

Marcella Griva – Ai.Bi. Le sfide dell’accoglienza: l’adozione nazionale e internazionale

Cristina Concu e Valentina Frau – Il Centro diffuso per la Famiglia

Conclusioni e saluti

