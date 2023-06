Leal contro il TAR di Trento

Orsa JJ4, il TAR di Trento rigetta tutti i ricordi per motivi aggiunti. Leal: “Impugneremo l’ordinanza al consiglio di Stato”

Con ordinanza pubblicata in data odierna il Tar di Trento ha rigettato tutti i ricorsi per motivi aggiunti. Leal trova discutibili le motivazioni con cui il Tar, all’esito dell’udienza tenutasi il 22.06.2023, ha rigettato la sospensione del processo amministrativo. La sospensione era richiesta con il patrocinio dell’Avv. Rosaria Loprete e formulata sulla scorta di una manifesta carenza di istruttoria.

Motivi aggiunti sia pur ampiamente ed adeguatamente motivati, ripresi dalla “Zampe che danno una Mano” e delle altre 12 Associazioni intervenute con il patrocinio dell’Avv. Giada Bernardi ad adiuvandum di LEAL

I commenti delle avvocate Rosaria Loprete e Giada Bernardi

Gli avvocati Rosaria Loprete e Giada Bernardi commentano: “Ad oggi non è stato mai depositato dalla PAT alcun esito delle indagini genetiche che si asseriscono essere state compiute per pervenire all’identificazione di JJ4 come responsabile dell’aggressione di Andrea Papi. Con manifesta lesione del diritto di difesa della LEAL e delle altre Associazioni che ha invece prodotto copiosa documentazione comprovante le gravi pecche istruttorie che caratterizzano la vicenda e l’estraneità dell’orsa ai fatti.

Principi da rispettare

Il processo ha dei principi che devono essere rispettati e specie la fase istruttoria, che è la più importante e delicata , deve svolgersi nel rispetto dei principi di formazione della prova. Che sono da osservarsi in ogni tipologia di procedimento, dal penale, al civile, all’amministrativo. Il processo si costruisce, non si subisce ed ogni parte costituita ha il pieno ed inviolabile diritto di prendere visione della documentazione su cui si fondano le difese avversarie e poter in tal modo esercitare compiutamente la difesa dei propri assistiti. Soprattutto perchè ‘id quod non est in actis non est in mundo’ e ad oggi gli asseriti risultati genetici che la PAT adduce essere la prova delle coinvolgimento di JJ4 nei fatti del 05 Aprile 2023 ancora non si sono, stranamente, mai visti” proseguono Rosaria Loprete e Giada Bernardi. LEAL impugnerà immediatamente la sentenza al Consiglio di Stato.

