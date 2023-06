JazzAlguer, omaggio a Gaber e Jannacci

Ad Alghero (Ss) proseguono gli appuntamenti della sesta edizione di JazzAlguer, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica del batterista Massimo Russino, in pieno svolgimento fino al prossimo 25 novembre.

Lunedì (3 luglio), al già ricco cartellone della manifestazione si aggiungerà un nuovo concerto fuori abbonamento. Alle 21 il palco di Lo Quarter accoglierà la Piccola Orchestra Goganga per un romantico tributo a Giorgio Gaber e Enzo Jannacci. Icone del cantautorato milanese, dei quali ricorrono in questo 2023 rispettivamente venti e dieci anni dalla scomparsa.

Il nome dell’ensemble trova le origini dall’omonimo brano di Gaber, “Goganga”, inciso nel 1963. È composto da Mariano Melis (chitarra e voce), Gian Piero Carta (sax e clarinetto). E poi anche da Daniele Manca (piano, tastiere e cori), Gianni Gadau (basso e cori) e Marco Chessa (batteria e cori). Cinque musicisti legati da un’amicizia nata al Conservatorio di Sassari negli anni Ottanta. Si sono riuniti nell’età della maturità per dare vita a questo progetto in omaggio ai due grandi cantautori. Uno spettacolo divertente, nostalgico e anche frizzante, che lascia spazio a momenti di riflessione. Ogni brano sarà accompagnato da immagini e anche da preziose testimonianze. In un’atmosfera sobria ma allo stesso tempo brillante e scanzonata, caratteristica di Giorgio Gaber e Enzo Jannacci.

advertisement

La serata è presentata da Bayou Club-Events con la Fondazione Alghero. I biglietti, a 10 euro si possono acquistare su www.mailticket.it.

Info e prenotazioni al 339 116 1674 e all’indirizzo di posta elettronica bayouclub.info@gmail.com.

Per altre notizie e aggiornamenti: www.bayouclub-events.com • ww.facebook.com/jazzalguer • instagram: JazzAlguer.

Venerdì 7 luglio, JazzAlguer si trasferirà per una sera al Nuraghe Palmavera, a una decina di chilometri da Alghero, tra i siti più importanti e significativi della civiltà megalitica sarda. In questa cornice dal fascino millenario, alle 21, si esibirà il duo composto dal pianista Raimondo Dore e dal flautista Daniele Pasini. In un programma che, partendo da Bach, spazierà tra musica scritta e improvvisata.

La sesta edizione di JazzAlguer è organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna. E anche della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, del Banco di Sardegna. E infine anche della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude&Trigu.

Per altre notizie clicca qui.