International Nora Jazz Festival

International Nora Jazz Festival arriva alla sua XIVma edizione 2023 con “Women in Jazz”; la manifestazione si terrà a Pula, nel Teatro antico di Nora; appuntamenti fissati per il 29 luglio, 3, 5 e 10 agosto 2023 alle ore 21.30

“C’è una musica, il jazz, che ha il potere di renderti un cittadino migliore del mondo”. Così Herbie Hancock, celebre pianista, tastierista e compositore americano. Ma non è solo musica, il jazz. È anche un modo di stare nel mondo, un modo di stare con gli altri. Un modo speciale che la 14ma edizione dell’International Nora Jazz Festival, in scena dal 29 luglio al 10 agosto 2023 a Pula, nella spettacolare cornice dell’anfiteatro romano di Nora, si appresta a celebrare chiamando sul palcoscenico quattro artiste di fama internazionale.

Improvvisazione ed estro creativo, passione ed alchimia di gruppo, swing e ritmi latini, brani pop, armonie jazz: sono alcune delle componenti che caratterizzano il calendario della edizione 2023 del Nora Jazz Festival. Un universo fatto di opposti che si riconciliano e che fa leva sulla eccezionale caratura delle quattro artiste per richiamare anche questa estate un pubblico colto e motivato che anno dopo anno partecipa numeroso dimostrando la sua affezione.

La bravura, il rispetto e la fiducia reciproca di cui i musicisti ad ogni edizione danno prova, hanno contribuito a quella particolare forma di empatia che costituisce l’unicità del Nora Jazz. Festival che per la prima volta, si troverà quest’anno ad essere orfano dello sguardo e degli scatti vibranti della fotografa cagliaritana Daniela Zedda, scomparsa prematuramente all’età di 64 anni. Una professionista straordinaria che alla musica e, in particolare al Festival Jazz di Nora ha destinato gran parte del suo tempo. A lei e ai suoi indimenticabili scatti gli organizzatori hanno scelto di dedicare l’edizione 2023 di NoraJazz.

29 Luglio con Jany Mcpherson

Si parte il 29 luglio con Jany Mcpherson: pianoforte e voce di straordinario talento in arrivo direttamente da Cuba; il 3 agosto tocca alla voce di velluto di Cristina Branco, una delle più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni; il 5 agosto si ritorna all’Avana con il caribe sensuale della violoncellista e vocalist Ana Carla Maza e il 10 agosto si conclude in bellezza con Judy Jackson, giovane cantautrice americana che ha davvero stregato il mondo del jazz con la sua voce piena di passione.

Quattro appuntamenti di livello mondiale, complice un cartellone organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Pula, il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione – Assessorato del Turismo, della Fondazione di Sardegna e il supporto della Fondazione Pula Cultura.

Il Parco archeologico di Nora

Anche quest’anno, nel Parco archeologico di Nora, durante i giorni di Nora Jazz non solo musica con artiste di fama ma anche una vibrante narrazione del territorio da apprezzare tra le tante visite guidate nel sito storico, le escursioni nella laguna e gli assaggi di prodotti locali nei ristoranti della zona (in collaborazione con l’associazione non profit Touring Club).

In concomitanza dei concerti serali, sarà inoltre possibile godere di una vetrina che si affaccia in un contesto storico e naturale di straordinaria suggestione, con gli itinerari che aprono all’incanto dei mosaici fronte mare, e gli assaggi gustosi del Nora Jazz Wine e Gourmet Cuisine con piatti diversi abbinati ad ogni serata del festival.

Per i palati più raffinati, inoltre, da non perdere una cena nell’attiguo ristorante Fradis Minoris premiato con due stelle Michelin e un soggiorno in uno degli splendidi resort della zona che offrono pacchetti e prezzi scontati agli spettatori del Nora Jazz: dal Sant’Efis Hotel circondato da uno spettacolare giardino mediterraneo, all’Hotel Baia di Nora, all’Hotel Is Molas con le avveniristiche ville disegnate dall’archistar Massimiliano Fuksas.

IL CARTELLONE

29 luglio 2023

JANY MCPHERSON TRIO (CUBA)

Jany Mcpherson: pianoforte e voce

Antonio Sgrò: contrabbasso

Lukmil Pérez: batteria

Dotata di straordinario talento pianistico, Jany McPherson è un’artista estremamente originale nel fraseggio e nel linguaggio improvvisato. L’innato senso ritmico della sua natia Cuba, la toccante intensità interpretativa delle sue ballads e le travolgenti progressioni armoniche e melodiche della sua musica, fanno di lei una grande protagonista della scena internazionale. Autentica trascinatrice e stage perfomer, Jany McPherson è anche una compositrice.

Nata a Guantanamo, è stata insignita giovanissima del premio “Adolfo Guzman”. Da qualche anno si è trasferita in Francia, a Nizza, dove attualmente risiede. Il primo disco intitolato “Tres almas” ha ricevuto nel 2013 la nomination per “Cubadisco Internacional” nella categoria “Miglior album di canzoni contemporanee”, nomination che si ripete nel 2014 per il suo secondo album “Blues Side Live” registrato dal vivo.

Di grande rilievo la sua recentissima collaborazione col chitarrista John Mclaughlin che l’anno scorso l’ha voluta sul palco del Montreux Jazz Festival. L’ultimo disco registrato si intitola “Solo Piano!” e contiene undici brani compreso “Cinema Paradiso” (di Andrea ed Ennio Morricone), di cui Jany McPherson fa una sua personale e originalissima rilettura.

3 agosto 2023

CRISTINA BRANCO QUARTET (POR)

Cristina Branco: voce

Luis Figueiredo: pianoforte

Bernardo Couto: chitarra portoghese

Bernardo Moreira: contrabbasso

Con 17 album pubblicati e centinaia di concerti in tutto il mondo, Cristina Branco è una delle più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni. Cresciuta nelle case del fado di Lisbona, con la sua voce mescola l’emozione del fado alla musica contemporanea, miscelando sapientemente tradizione e innovazione.

L’incontro con la musica di Amália Rodrigues le lascia il segno, mettendo in luce la sua forte capacità interpretativa e le connessioni di cui è capace utilizzando voce, poesia e musica. Il suo penultimo disco “Eva” ha conquistato critico e pubblico e ha fatto conoscere il suo nome in tutta Europa, registrando numerosi sold-out grazie a un approccio naif e audace, che la rende molto vicina alla dimensione di una jazz-singer.

Nel 2022, forte dei suoi venticinque anni di carriera, pubblica “Amoras numa Tarde de Outono” un nuovo disco firmato assieme al pianista e compositore portoghese João Paulo Esteves da Silva. Attualmente, è al lavoro su una nuova produzione in uscita il prossimo autunno. Sul palco di Nora Jazz Cristina Branco si mostra esattamente com’è nella vita: una donna vera, passionale, libera e genuina. Il fado sempre presente, come una parte irrinunciabile di sé.

5 agosto 2023

ANA CARLA MAZA QUARTET, “CARIBE” (CUBA)

Ana Carla Maza: violoncello e voce

Norman Peplow: pianoforte

Marc Ayza: batteria

Luis Guerra: percussioni

La cubana Ana Carla Maza inizia a suonare il violoncello a 8 anni e, solo due anni dopo, calca per la prima volta un palcoscenico dell’Avana. Nel 2012 si trasferisce a Parigi per studiare al Conservatorio, incontra il violoncellista Vincent Segal e inizia una carriera in solo che l’ha portata a esibirsi in tutta Europa.

Nel 2016 pubblica “Solo Acoustic Concert”, interpretando le tradizioni musicali della sua infanzia, dalla bossa nova brasiliana all’habanera cubana e nel 2020 regista il disco “La Flor”. Entrambi gli album includono ritmi latini, brani pop, armonie jazz e tecnica classica. “Bahia”, uscito lo scorso anno, è un favoloso mix di violoncello classico e voce, che attinge a son cubano, samba, bossa nova, tango, jazz e chanson. Dopo più di 150 concerti in tutta Europa, oggi la 27enne cantante e violoncellista è al lavoro su un nuovo progetto dal titolo “Caribe”. Accompagnata dal suo straordinario violoncello e con un tocco di voce sensuale mista a francese e spagnolo, Ana Carla continua a raccontare in musica quella gioia di vivere in allegria, la folle esuberanza dell’Avana e i ritmi samba del Brasile.

10 agosto 2023

JUDI JACKSON QUARTET PRESENTS “MY AMERICAN SONGBOOK” (USA)

Judy Jackson: voce

Jamie Safir: pianoforte

Mikele Montolli: basso

Will Cleasby: batteria

Il suo indiscusso talento le è valso il riconoscimento di “Vocalist of the Year” ai Jazz FM Awards 2020. Judy Jackson, giovane cantautrice americana, ha davvero stregato il mondo del jazz con la sua voce piena di passione, di storie da raccontare, ricca di sfumature e inclinazioni che abbracciano un centinaio di anni di musica black. Pur non condividendo nessuna parentela con il mitico Michael Jackson, Judy ha goduto della stima di uno dei più grandi jazzisti contemporanei, il trombettista americano Wynton Marsalis.

Di lei i critici scrivono che ricorda le indimenticabili lady del jazz; ma se la sua voce è senza tempo, le sue canzoni uniscono la moderna scena jazz londinese con le atmosfere più audaci del panorama neo-soul. “Grace”, il suo primo vero album, esce nel 2022 e seduce al primo ascolto per l’equilibrio tra il jazz-soul classico; quello delle grandi dive della black-music americana e una interpretazione più contemporanea; a tratti semplicemente pop. “Grace” è un album che mette in mostra anche le doti di autrice di Jackson, che firma o co-firma tutte le quindici tracce del disco.

