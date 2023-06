Quarta e ultima giornata,(domenica 25) a(OR) per, il festival culturale promossodall’del paese nel Barigadu con la direzione artistica dello scrittore, quest’anno alla sua edizione numero sette.

E sarà ancora una giornata fitta di incontri, come le precedenti, quella che si apre alle 10 a Casa Cultura con TommasoPincio e il suo “ Diario di un’estate marziana ” (Perrone, 2022), il racconto di una curiosa passeggiata per Roma sulla scia di Ennio Flaiano che finisce per diventare un viaggio nel Novecento di uno scrittore che a Roma ha vissuto abbastanza da non riconoscerla più.

A dialogare con Tommaso Pincio sarà Giuseppe Culicchia, mentre è affidata a Giuseppe Manias la conduzione del successivo incontro con Mattia Signorini e il suo romanzo “ Una piccola pace ” (Feltrinelli, 2022): una storia potente e commovente, ispirata a quella vera di due soldati semplici che su fronti opposti diedero vita alla Tregua di Natale del 1914 fra le truppe inglesi e quelle tedesche, durante la quale i soldati lasciarono le rispettive trincee per festeggiare insieme, nella terra di nessuno, riconoscendo gli uni agli altri la comune umanità.

Nel pomeriggio l’epicentro di Licanìas si sposta in Largo Margherita dove il primo appuntamento, alle 16.30, è con SilviaBallestra che nel suo libro “ La Sibilla ” (Laterza 2022), candidato al Premio Strega 2023, ripercorre l’intensa vita di Joyce Lussu, una donna bellissima e fortissima, poetessa, traduttrice, scrittrice, che lungo tutto il secolo breve ha sempre coniugato pensiero e azione: in prima linea nella Resistenza insieme al marito Emilio Lussu e ai compagni di Giustizia e Libertà, nel dopoguerra ha proseguito con la ricerca di poeti da tradurre per far conoscere le lotte di liberazione degli altri paesi, in particolare dell’Africa e del Curdistan. Modera l’incontro con Silvia Ballestra Danilo Lampis, con interventi musicali a cura del Tenore di Neoneli.

A seguire, Luca Briasco, in conversazione con Giovanni Cocco, apre una finestra su uno dei più grandi scrittori viventi attraverso “ Il re di tutti “, il suo ritratto di Stephen King (Salani 2023). L’autore, che è il traduttore italiano dei libri più recenti di King, conduce il lettore nel mondo inquietante del maestro dell’horror indagando i temi ricorrenti di un corpus narrativo sconfinato eppure straordinariamente coerente. Il risultato è un ritratto unico e un’occasione per scoprire uno scrittore che da oltre quarant’anni alimenta gli incubi dei suoi lettori.

Scrittore, studioso di teologia, filologo, storico della letteratura, Igor Sibaldi è il protagonista dell’incontro in programma alle 18.30 in cui presenterà, in dialogo con Giuseppe Culicchia, “ La Russia non esiste “ (Mondadori 2023): ambientato tra il 1919 e il 1945, tra la Guerra Civile russa, lo stalinismo, la Seconda Guerra Mondiale, il romanzo segue l’involuzione della Russia attraverso gli occhi di Nil, un bambino che cresce e diventa adulto senza perdere la sua purezza interiore nonostante le atrocità di cui è testimone e lui stesso partecipe.

Sipario sulla settima edizione di Licanìas a partire dalle 20.30, con i saluti finali e un prologo di Wine Fregula e Cassola, la rassegna autunnale che Neoneli dedica all’enogastronomia: protagonista lo chef e scrittore Tommaso Melilli, che presenterà un’anteprima del suo “Un paese di cose e di genti”, nato dalla sua partecipazione alla scorsa edizione della manifestazione; in programma degustazioni di prodotti locali e dj set con Maurizio “Palitrottu” Pretta.

Domani (domenica 25) ultima giornata anche per visitare la mostra Il muro (degli angeli) , a cura di Anna Rita Punzo, con opere fotografiche di Giusy Calia e pittoriche di Ruben Mureddu: aperta dalle 10 alle 20 nella Sala Corrale.

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico con ingresso gratuito. Per informazioni: 3335765304 • 3498751085 • www.licanias.it • facebook.com/licaniasfest • www.instagram.com/licaniasfest .

Il festival Licanìas è promosso dal Comune di Neoneli con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna(Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e della Fondazione di Sardegna, in rete con i festival Cabudanne de sos poetas, Forse alla luna, bab, Strangius, 7sere 7piazze 7libri, e in collaborazione con Unione dei Comuni del Barigadu, Comune di Samugheo, Comune di Ardauli, Comune di Nughedu Santa Vittoria, Comune di Ula Tirso, Comune di Bidonì, Comune di Sorradile, Comune di Fordongianus, Comune di Busachi, Istituto Comprensivo di Samugheo, Istituto Superiore “Mariano IV d’Arborea” – sede di Ghilarza, Sistema Bibliotecario del Barigadu, Casa Cultura – Biblioteca Comunale di Neoneli, Consulta Giovanile di Neoneli, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. – Macomer, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. – Oristano, Casa Reclusione di Oristano, Libreria Emmepi – Macomer, Libreria Chiara & Stefy – Ghilarza, Associazione Nati per Leggere, Associazione Lughenè, Associazione Cooperativa e Confronto, Associazione L.A.S.A.