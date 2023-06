Tra archeologia, cultura e storia con il racconto e una guida d’eccezione per le Giornate Europee dell’Archeologia.

Il Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano” di Porto Torres sabato 17 giugno 2023, alle 11.00, organizza una visita guidata nell’area archeologica di palazzo di Re Barbaro. Con particolare attenzione agli aspetti importanti della collezione. In collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari

A fare da cicerone ai visitatori sarà Alessandro Teatini. Docente di storia e archeologia dell’arte greca e romana all’Università degli Studi di Sassari. Ha studiato diversi aspetti della città di Turris Libisonis, in particolare per quanto riguarda la decorazione scultorea e architettonica e le stratificazioni della Domus dei Mosaici.

Le Giornate Europee dell’Archeologia 2023, in programma il 16,17 e 18 giugno, sono promosse dalla Direzione Generale Musei e dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

La visita guidata sarà gratuita e si svolgerà dalle 11.00 alle 13.00.

Per ulteriori informazioni:

https://musei.sardegna.beniculturali.it/ https://www.facebook.com/DirezioneregionaleMuseiSardegna

https://www.instagram.com/direzionemuseisardegna/

