Festival dei due mondi a Spoleto e non solo, gli appuntamenti della granda danza firmati Antonio Desiderio per l’Estate 2023

Arriva la calda stagione dell’estate e con essa partono gli appuntamenti estivi del mondo dello spettacolo

che finalmente, quest’anno, riprenderanno definitivamente bene, dopo i terribili anni di pandemia, che tanto hanno sacrificato.

La stagione per Antonio Desiderio, –

manager internazionale di danza e balletto, – si è aperta con il prestigioso premio Anna Magnani consegnato al coreografo internazionale Kristian Cellini; una grande soddisfazione per il manager legato all’artista da un sodalizio artistico ed umano di lunga durata.

L’estate degli spettacoli dal vivo sarà altrettanto ricca di soddisfazioni, c’è infatti un vasto e fitto programma di importanti eventi da lui gestiti.

Tra i primi di questa nuova estate 2023, segnaliamo tre importantissimi appuntamenti:

il primo sarà ” Buena Ventura“, spettacolo di danza in prima assoluta mondiale e commissionato dal Festival dei due Mondi di Spoleto, diretto da Monique Veautè, che sarà presentato al pubblico nell’ambito della 66° edizione del famoso Festival il 02 Luglio presso il Teatro Romano di Spoleto. Protagonista assoluto di questa nuova creazione Fernando Montano, direttamente dalla prestigiosa compagnia del Royal Ballet di Londra; e già ammirato la scorsa stagione all’Arena di Verona come artista ospite nella produzioni di “Aida” e La Traviata” con la regia di Franco Zeffirelli.

Questa volta Fernando Montano sarà accompagnato da un ensemble di danzatori della compagnia inglese Ballet d’Jerri diretta da Carolyn Rose Ramsay; con le coreografie di Fernando Montano stesso, Pedro Lozano Gomez e Garret Smith. La regia è affidata ad Alejandro Buchelli; i costumi realizzati dall’Atelier Triunfo Dance di Pasquale Triunfo.

Lo spettacolo si articolerà in una prima parte sia di famosi che di inediti pas de deux ed assoli mentre la seconda parte presenterà il nuovo lavoro della compagnia e Montano

Seguiranno poi i festeggiamenti dell’Abbazia di Montevergine di Mercogliano (Avellino) che in occasione dei suoi 900 anni prevederà una grand soiree nell’ambito del Partenio Danza Festival:

sotto la direzione artistica di Carmine Pagano con i grandi nomi della danza in onore al Santo Padre Francesco; la serata, di enorme portata storica, sarà su solo invito a delegazioni ecclesiastiche e politiche e si svolgerà nella giornata del 09 Luglio 2023 presso i giardini del prestigioso Palazzo Abbaziale del Loreto di Mercogliano.

La serata sarà un momento in cui cultura e arte serviranno come raccolta fondi da destinare ad opere di beneficenza della Santa Sede in cui interverranno i maggiori mass media italiani ed esteri.

Altro importante appuntamento nel mese di Luglio 2023 sarà l’International Summer School ENTOLE’ in collaborazione con Antonio Desiderio Artist Management.

L’International Summer School ENTOLÉ diretto e organizzato da Sabrina Borzaga e’ speciale per la sua composizione in quanto ogni lezione di danza classica si avvarrà dell’accompagnamento di musica dal vivo e specificatamente con Violino e Violoncello.

Esperienza vibrante ed emozionale per gli allievi

Un’esperienza vibrante ed emozionale per gli allievi che hanno sempre partecipato negli scorsi anni; anche quest’anno, insieme a tutti gli altri, avranno la possibilità di esibirsi nello spettacolo di chiusura sempre accompagnati dal vivo nelle coreografie create dai Primi Ballerini , Direttori e Coreografi Ospiti presenti .

Tra questi, oltre ad Antonio Desiderio stesso presente già da svariate edizioni, ci sarà il coreografo internazionale Kristian Cellini; reduce dai trionfanti successi dei concerti di Renato Zero per cui ha curato le coreografie della tournee da poco conclusasi.

La Danza e la Musica saranno cosi gli interpreti principali nella splendida cornice della Val Di Non e le attività extra organizzate previste saranno momenti rilassanti anche per le famiglie degli allievi.

Primi appuntamenti questi a cui ne seguiranno molti altri sempre all’insegna dell’alta qualità a firma Desiderio.