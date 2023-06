Éntula a Villagrande Strisaili: domani venerdì 30 giugno, Matteo Porru presenta il suo romanzo “Il dolore crea l’inverno”

Domani venerdì 30 giugno, per il Festival Éntula, un nuovo appuntamento con Matteo Porru e il suo romanzo “il dolore crea l’inverno”, edito da Garzanti.

Con l’autore dialogherà Giacomo Mameli.

Appuntamento alle 18.30 di fronte al municipio di Villagrande Strisaili

Éntula prosegue a Villagrande Strisaili domani venerdì 30 giugno con Matteo Porru, che presenterà, in dialogo con il giornalista e scrittore Giacomo Mameli, “Il dolore crea l’inverno”, edito da Garzanti. La presentazione si terrà alle 18.30 in via Roma, di fronte al palazzo municipale.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Villagrande Strisaili, la Pro Loco di Perdasdefogu, il festival SetteSere SettePiazze SetteLibri, Garzanti, Studio Massaiu e la Libreria del Corso di Tortolì.

L’opera

Elia Legasov ha ereditato l’attività di famiglia: fa lo spazzaneve in un paese immerso nel bianco. Ma un giorno la neve lo tradisce facendo emergere dalle sue profondità qualcosa che sarebbe dovuto restare sepolto e dimenticato. Elia dovrà così ricordare mettendo in discussione tutto.

Elia Legasov è nato in un paese circondato dal bianco e da lì non è mai andato via.

Spalare la neve e liberare strade che nessuno camminerà è il suo lavoro finché questa non fa emergere dalle sue profondità qualcosa. Qualcosa che ha a che fare con la famiglia di Elia e con tutto quello che doveva restare sepolto. Da quel momento la mente di Elia si affolla di ricordi che lui aveva soffocato. Parlano di un padre scomparso tanti anni prima e di una madre andata via per sempre.

Così Elia crede davvero a quello che si dice della sua famiglia: la neve non li protegge, ma li tenta per vedere se sono capaci di dimenticare, perché tutti dimenticano. Ma i Legasov ricordano, sempre.

È arrivato il turno di Elia di ricordare. Qualunque ne sia il prezzo. Perché il dolore crea l’inverno. Ma ogni inverno è diverso da quello precedente e da quello successivo.

L’autore

Matteo Porru è nato a Roma nel febbraio del 2001. È autore di romanzi, saggi e racconti. Scrive per il cinema e per il teatro. È stato inserito da D di Repubblica fra i 25 under 25 più promettenti al mondo. Fra i tanti premi letterari vinti, la sezione Giovani del Premio Campiello nel 2019 a soli 18 anni. È editorialista per i quotidiani del gruppo SAE.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna e con la main sponsorship di GAXA e Tiscali.