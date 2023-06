Oggi, giovedì 22 giugno, nell’aula consiliare del Comune di Nuoro si è tenuto il secondo incontro del gruppo di lavoro che coinvolge enti e istituzioni territoriali e regionali. La tavola rotonda è stata istituita al fine di fornire un supporto operativo alla candidatura del sito di Sos Enattos di Lula (NU) per la realizzazione del rilevatore dell’Einstein Telescope.

Obiettivo primario è creare le condizioni per accogliere i tanti studiosi e ricercatori che, eventualmente anche con la propria famiglia, si trasferiranno nel territorio qualora esso sia scelto per la realizzazione del rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione attualmente in fase di studio da parte di vari enti scientifici dell’Unione europea.

Durante la riunione tutti i partecipanti hanno concordato sulla necessità di adottare immediatamente una strategia comune per cercare di rendere appetibile il territorio; non solo dal punto di vista scientifico, ma anche rispetto alla qualità della vita.

Soddu: “Trasmettere i giusti messaggi alla comunità: l’Einstein Telescope è un’opportunità per tutti”

All’incontro tenutosi presso l’aula consiliare di via Dante è intervenuto, tra gli altri, Andrea Soddu, il primo cittadino di Nuoro.

«Dall’incontro – spiega il sindaco – sono emersi degli argomenti chiave che riguardano la scuola: dovrà proporre un’offerta formativa di livello internazionale.

É inoltre necessaria la creazione di un sistema di accoglienza materiale e immateriale, che si traduca nella realizzazione di nuove infrastrutture. Nondimeno poniamo attenzione al potenziamento dei servizi.

Capitolo che merita grande attenzione è la comunicazione con le nostre comunità: devono essere partecipi del progetto. L’Einstein Telescope deve essere percepito come un’opportunità per tutti, nessuno escluso».

