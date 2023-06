E’ nato ‘ItaGliani Ignoranti (intellettuali sotto sfratto)’ da un’idea di Giovanna Mulas

Da un’idea di Giovanna Mulas è nato ‘ItaGliani Ignoranti (intellettuali sotto sfratto)’ -Ph. in all.-; dissacrante satira sociale/politica abbinata a immagini volutamente trash: “Quasi inverosimili…specchio dell’Italia. Quale horror può essere peggio della realtà che stiamo vivendo giorno per giorno? Nulla da inventare”, ammette la scrittrice.