Eletti dall’assemblea anche il vice, Tullio Murgia, e i responsabili della Federpensionati (Mario Sestu), della Coldiretti Donne Impresa (Angela Zucca) e dei Giovani Coldiretti (Chiara Murgia)

Giorgio Demurtas, già presidente di Coldiretti della Provincia di Cagliari, stamane è stato riconfermato alla guida della sezione di Muravera. Il 48enne, laureato in ingegneria, ricoprirà tale incarico per il prossimo quinquennio.

Demurtas: “Sguardo attento ad agrumicolo e vitivinicolo. Contrasto alla salinizzazione dei terreni”

“Ringrazio tutti per avermi riconfermato la fiducia: sarà uno stimolo ulteriore per continuare a lavorare nel solco del percorso già tracciato nel mandato appena concluso e cercare, dunque, di sostenere sempre di più le imprese e i lavoratori di questo territorio che è cruciale per l’agricoltura e l’allevamento della nostra regione.

Tra i settori di riferimento che questo territorio esprime ci sono senza dubbio quelli agrumicolo e vitivinicolo: vogliamo continuare a supportarli con azioni concrete e utili alle nostre aziende di settore. Come? A partire dal contrasto alla salinizzazione dei terreni. Su questo fronte ci sarà la massima e fruttuosa collaborazione con il Consorzio di Bonifica”.

