Cagliari calciomercato: le trattative dei sardi per la Serie A

La promozione in Serie A, conquistata in extremis nello spareggio a Bari, è stata una gioia immensa per l’intero popolo rossoblù. Adesso, però, per il Cagliari è già il momento di fare delle scelte importanti in sede di calciomercato. L’obiettivo è quello di allestire una rosa che sia in grado di competere nella massima serie. Non sarà facile per i sardi riuscire a salvarsi senza dei validi innesti, capaci di elevare il tasso tecnico della squadra.

Gli stessi addetti ai lavori hanno inserito la formazione di Ranieri tra quelle che lotteranno per salvarsi nella prossima stagione. Verona, Frosinone, Lecce, Salernitana e appunto Cagliari,così come in evidenza dai portali di scommesse, sono il gruppetto di cinque squadre da cui usciranno le tre che retrocederanno in serie cadetta.

Per provare a smentire gli esperti, il club sardo si è messo subito al lavoro per rinforzare la rosa. In vista della prossima stagione, è stato già acquisito a titolo definitivo l’esterno Di Pardo. In uscita invece Falco che farà ritorno alla Stella Rossa mentre da valutare la posizione di Millico, il cui contratto è in scadenza.

Dopo essere stato cercato in passato anche da grandi club, sembra quasi certa la conferma di Nandez, il cui contratto scade nel 2024. È previsto a breve un incontro con l’entourage del giocatore, con cui si parlerà di rinnovo. Tra i sicuri di restare a Cagliari, certamente Mancosu, impaziente di calcare i campi della serie A con indosso la maglia della sua terra.

Pavoletti: resterà in Sardegna?

Un discorso a parte va fatto per Pavoletti. Il calciatore, nominato Mvp dei playoff e autore del goal promozione, non ha ancora deciso se restare in Sardegna oppure dire sì ad altre proposte di mercato. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con la dirigenza, per fare chiarezza su quali sono le intenzioni del giocatore.

Nel frattempo da Empoli rientreranno alla base i prestiti del centrocampista Marin e del difensore Walukiewicz: entrambi non saranno riscattati dai toscani. Sono invece diverse le proposte già arrivate al presidente Tommaso Giulini per uno dei giocatori più promettenti, Zito Luvumbo. Grandi prestazioni da parte dell’angolano, decisivo soprattutto nei playoff di Serie B. Attualmente il numero 77 angolano è partito in ritiro con la sua nazionale, per le partite di qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Al momento il club sarebbe intenzionato a trattenere Luvumbo, a meno che non arrivino offerte difficilmente rinunciabili. Nel mentre il Cagliari è impegnato nella ricerca di un difensore di categoria, individuato in Riccardo Marchizza del Sassuolo. Nei prossimi giorni verrà presentata un’offerta ufficiale del club sardo a Carnevali, amministratore delegato e direttore generale della formazione neroverde.