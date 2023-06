Bianelle presenta il nuovo singolo “Passi piccoli”

La brillante cantautrice campana Bianelle pubblica, su tutte le piattaforme digitali da venerdì 23 giugno, “Passi Piccoli”, il suo nuovo singolo, pubblicato per Solid Music e distribuito da Ada Music Italy.

Dopo un anno di silenzio, Bianelle torna con un nuovo inedito dall’atmosfera chill e dalle sonorità R&B West Coast.

“Passi piccoli” racconta il raggiungimento della consapevolezza di una coppia. Inizialmente spaventata dall’intensità dei sentimenti e dalla paura di soffrire, comprende che l’equilibrio di una relazione può essere costruito solo cogliendo il presente e partendo dalle cose più semplici.

Un quadro che ritrae istantanee della vita dei due amanti sull’imprevedibile scacchiera del destino. Offre, con la sua visione, un interessante spunto di riflessione riguardo le aspettative che siamo soliti porci nei rapporti interpersonali.

Su un’accattivante e curatissima produzione, firmata da Andrea Piraz, Bianelle si muove con disinvoltura sulle ricercate sonorità dal sapore d’oltreoceano. Cala l’ascoltatore nella dimensione della sua narrazione lasciando emergere la sua impronta stilistica dal respiro internazionale con le sue linee melodiche catchy e anche sofisticate.

“Passi piccoli” è, così, una nuova interessante proposta per il panorama musicale nazionale, una release che conferma del talento cristallino di Bianelle e che rappresenta un’occasione, per tutti gli appassionati del genere, di scoprire l’universo artistico della giovane e brillante cantautrice.

advertisement

BIO

Bianelle, al secolo Fabiana Pellegrino, nasce in provincia di Napoli nel 2002. Da sempre appassionata di musica, frequenta corsi di ballo fin dalla sua infanzia, per poi dedicarsi al canto intraprendendo, così, il suo percorso formativo musicale. L’artista canta in italiano e in inglese, influenzata dal pop e dall’r&b, cominciando a sperimentare la sua eccezionale vocalità. Nell’aprile del 2020 esordisce con il suo primo singolo sulle piattaforme digitali. Durante il successivo periodo di lockdown, una delle sue performance su “Clubhouse”, viene notata dal noto produttore Andrea Piraz, grazie al quale entrerà nel roster di Tempo Records, etichetta di Big Fish, pubblicando 3 singoli.

Nel 2022 viene scelta dalla direzione di TuneCore Italia come una delle voci più promettenti del panorama emergente e viene invitata ad esibirsi in occasione dell’evento live stream, “Unlimited”. Nel giugno del 2023 la cantautrice torna su tutte le piattaforme digitali con il suo nuovo inedito, “Passi Piccoli”, prodotto da Andrea Piraz, pubblicato per la label Solid Music e distribuito da Ada Music Italy.

CREDITS AUDIO

Artista: Bianelle

Produzione: Andrea Piraz

Mix e Master: Roberto Macis

Label: Solid Music

Distribuzione: Ada Music Italy

Per altri notizie clicca qui.