Birralguer, nuove date

La manifestazione si sarebbe dovuto tenere ad inizio mese. Ma le piogge torrenziali hanno obbligato gli organizzatori a desistere e a rinviare il Birralguer – Sardinian Craft Beer Fest. Non un’edizione qualsiasi, ma quella delle prime 10 candeline. 17 edizioni in 10 anni di attività, fanno del Birralguer il più longevo e prolifico evento dedicato alle birre artigianali in Sardegna.

Le nuove date sono da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio. La location è la medesima, l’ampio spazio fronte porto di Alghero del Piazzale della Pace. A questo risultato si è arrivati grazie alla disponibilità del Comune di Alghero.

Gli organizzatori sono al lavoro da tempo e, nonostante il rinvio, son riusciti a non perdere alcun pezzo per strada. Il Birralguer 2023 si conferma come una delle manifestazioni di piazza più importanti della stagione estiva nella Riviera del Corallo, e non solo. 4 giorni di evento, circa 100 tipologie di birra artigianale, 20 birrifici, 20 operatori di street food tra stand e track, 15 tra concerti e dj set. E anche circa 50 artisti sul palco e un il super mercatino degli artigiani.

Tutti riconfermati i birrifici artigianali, la regina dell’evento sarà celebrata a dovere con circa 100 diverse scelte tutte rigorosamente alla spina. Tantissimi i birrifici sardi – Marduk, Dolmen, BAM, ‘Nora, Birra Sòrrisi, Isola, Seddiau, Coros, Chemu, Astore e Scialandrone – alcuni dalla penisola – Baladin dal Piemonte e Moi dalla Puglia – e una selezione internazionale con tanti ospiti tra le eccellenze mondiali.

Anche per quanto riguarda la sezione musicale tantissime conferme, tra cui spiccano i nomi delle special guest: Bunna degli Africa Unite, Dj Toky direttamente da Virgin Radio e il release party dell’ultimo disco di Forelock. Ma non solo, nei 4 giorni sul palco del Piazzale della Pace si esibiranno 15 diversi progetti musicali, tra band e djs.