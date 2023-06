ASL Nuoro. Consegnati nei giorni scorsi i primi 109 nuovi letti di degenza di ultima generazione

Proseguirà nei prossimi giorni la consegna del primo lotto di 109 nuovi letti elettrici Hill-Rom presso la ASL di Nuoro

NUORO, 23 GIUGNO 2023 – È stata avviata martedì scorso – e proseguirà fino al prossimo 30 giugno – la consegna del primo lotto di 109 nuovi letti elettrici Hill-Rom (126 in totale). Sostituiranno i lettini meccanici, ormai obsoleti, dell’Ospedale San Francesco di Nuoro. Ma saranno portati anche al San Camillo di Sorgono, al reparto Pneumologia dello Zonchello ed in Riabilitazione a Macomer.

La consegna

I primi reparti del San Francesco che, martedì 20, hanno potuto beneficiare di una quantità di letti a funzionamento continuo elettrico, sono stati: Chirurgia generale, Otorinolaringoiatria, Urologia, Chirurgia vascolare e Ematologia. Tre nuovi letti anche alla Pneumologia dell’Ospedale Cesare Zonchello. Nella giornata di oggi toccherà a Neurochirurgia, Neurologia, Geriatria e Malattie infettive.

Questo per garantire il comfort dei degenti e la sicurezza dei propri operatori.Infatti la maggior parte dei pazienti ospedalizzati in questi reparti ad alta intensità di cura è costretta a letto per periodi di tempo più o meno lunghi. Si vuole quindi rendere meno pesante il “riposo forzato” dei degenti.

Nei prossimi giorni, fino alla fine del mese, è prevista la consegna ai reparti mancanti del San Francesco. Ma anche alla Medicina dell’Ospedale San Camillo di Sorgono e alla struttura di degenza di Riabilitazione fisica di Macomer (Poliambulatorio di Nuraghe Ruiu).

I nuovi letti

I nuovi letti elettrici Hill-Rom andranno ad impattare in maniera straordinaria sul benessere sia dei pazienti che del personale sanitario. Renderanno più agevole la movimentazione di questi letti che sarà regolata tramite delle pulsantiere poste sulle sponde del letto. Oltre al comfort, la mobilizzazione ha anche ricadute positive sulla salute. Riduce infatti il rischio di infezioni, di lesioni da decubito e favorendo la circolazione del sangue. I nuovi letti elettrici migliorano il lavoro di infermieri e operatori socio-sanitari, con lo scopo di agevolarne l’assistenza per la diminuzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Anche il trasporto dei letti da un locale all’altro – verso la radiologia e le sale operatorie, ad esempio – sarà favorito da maggior leggerezza e maneggevolezza.

La Direzione ASL Nuoro

«I letti di cui era dotata la struttura – spiega Paolo Cannas, Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro – non erano tutti inadeguati alla tipologia degli utenti, ma la sostituzione, già prevista, rientra nel programma di adeguamento e innovazione tecnologica delle apparecchiature elettromedicali dell’Azienda, anche perché questa tipologia di letti è in grado di garantire un migliore comfort per i pazienti e migliori possibilità assistenziali per gli operatori».

L’operazione di ammodernamento del parco tecnologico dei presidi ospedalieri è stata resa possibile grazie ad una gara espletata dall’ARNAS Brotzu di Cagliari, con finanziamenti della Protezione Civile, mentre ARES Sardegna ha coordinato la gestione della consegna e messa in funzione dei letti, con tanto di formazione sul campo agli operatori sanitari. «Quest’investimento – conclude Cannas – è un segno tangibile dell’attenzione dell’ASL di Nuoro all’umanizzazione delle cure nei confronti dei pazienti, che conferma la prassi aziendale improntata a garantire il maggior livello di comfort a tutti i pazienti, nei limiti di quanto consentito in una struttura ospedaliera».

