Approvato il progetto da un milione 200 mila per la riqualificazione delle aree ricreative di Torre Grande

“Le aree oggetto dell’intervento si trovano all’ingresso di Torre Grande e attraverso questo progetto di completamento e riqualificazione puntiamo a trasformare l’Area Grandi Eventi in uno spazio fruibile tutto l’anno da tutti i cittadini; attrezzabile in occasione di manifestazioni come concerti, spettacoli, sagre o altri eventi di richiamo –

aggiunge l’Assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete -.

La posizione favorevole di Torre Grande tante volte si è dimostrata un punto di forza dell’offerta turistica isolana. Con questo progetto favoriamo la piena fruibilità delle aree. La configurazione attuale degli spazi oggi non consente di ospitare manifestazioni di un certo livello se non con impegni organizzativi ingenti.

Per questo motivo si rende necessario rimuovere l’attuale confinamento con la rete metallica e i cancelli e collegare l’area con vialetti pedonali, parzialmente carrabili; al fine di garantire la piena accessibilità ed il libero utilizzo.

In questo modo per i grandi eventi non sussisterebbero limiti di capienza definiti, se non quelli fisici delle aree effettivamente disponibili, e la gestione degli ingressi verrebbe organizzata con sistemi mobili e personale dedicato. Le aree di parcheggio con lo sterrato appositamente creato e gli spazi nelle aree vicine, consentiranno di gestire al meglio l’afflusso anche in occasione di grandi eventi. L’area sosta Camper potrà aumentare la propria capacità di accoglienza e ospitare fino a 150 Camper ed un massimo di 400 utenti”.