Akènta Day 2023: sabato 15 luglio la grande festa per emersione spumante subacqueo

Lo spumante sottomarino Akènta Sub riemergerà dal mare anche quest’estate: sabato 15 luglio la baia di Alghero ospiterà l’Akènta Day, lo spettacolare evento firmato dalla Cantina Santa Maria La Palma durante la quale è possibile assistere all’emersione della cantina subacquea della Sardegna.

L’Akènta Day 2023 sarà una grande festa sulle acque della costa di Alghero: la mattina una flotta di imbarcazioni partirà dal porto della città catalana di Sardegna e permetterà a tutti i partecipanti di osservare l’emersione della cantina subacquea, con aperitivo e brindisi. Successivamente le barche si sposteranno in una tranquilla baia della Riviera del Corallo dove sarà fatta una sosta per tuffi, relax e pausa pranzo, con nuovi brindisi. Nel pomeriggio ogni barca ospiterà un dj set, per divertirsi tutti insieme tra musica e balli, dando vita all’Emersion Party dell’Akènta Day, una festa a filo d’acqua con tanti brindisi firmati Akènta.

Un appuntamento speciale, unico al mondo: è l’unica occasione a livello internazionale in cui è possibile vedere l’emersione di una cantina subacquea unito a un’allegra e colorata crociera nelle splendide acque della costa di Alghero, con annesse pause relax e diversi boat party, ognuno su una barca distinta. Chi vorrà partecipare potrà richiedere la prenotazione del proprio posto sul sito www.akentaday.it con un apposito form attivo dalle 8.30 di venerdì 23 giugno.

Quella del 2023 rappresenta la sesta edizione dell’Akènta Day: la prima risale al 2016 e aveva coinvolto una sola imbarcazione. Da lì l’evento è cresciuto costantemente sino ad arrivare – dopo due anni di pausa causa Covid – all’edizione 2022, con ben 8 imbarcazioni ufficiali coinvolte e oltre 50 barche private a corredo: un appuntamento ad alto tasso di divertimento.

Questa edizione si distinguerà dalle altre per un particolare: chi lo desidera potrà prenotare un tour in elicottero – previsto per il pomeriggio – che permetterà di sorvolare le campagne di Alghero, osservando le terre dell’Akènta e passando sopra l’allegra crociera dell’Akènta Day, per una vista panoramica davvero unica.

«L’Akènta Day, con l’Emersion Party e tanti dj, è un evento straordinario che anche quest’anno siamo felici di organizzare ad Alghero, nel nostro splendido mare, per celebrare un momento unico come l’immersione ed emersione della cantina subacquea dove si affina l’Akènta Sub», sottolineano dall’azienda – «L’attrattività di questo evento continua a crescere, richiamando interessati da tutta Italia e dal resto del mondo: un fatto che ci rende molto orgogliosi e conferma il valore dell’iniziativa, anche dal punto di vista turistico».

Terminata la crociera dell’Akènta Day, la serata di sabato 15 luglio firmata Akènta proseguirà con il live della band I Pirati nell’enoteca e vineria La Cantina, mentre dalla mezzanotte l’Akènta Night entrerà nel vivo al Maden Events con lo show di Albert Marzinotto, giovane dj in piena ascesa, pronto a far ballare tutti fino a tarda notte con una serata a ingresso gratuito.

L’appuntamento è dunque per sabato 15 luglio: per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.akentaday.it