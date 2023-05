Sabato 27 maggio le World Triathlon Championship Series che rappresentano il più importante circuito mondiale. Torneranno a Cagliari, nella splendida cornice del Poetto, che è stato nuovamente scelto per ospitare il grande triathlon, dopo l’indiscusso successo organizzativo dell’edizione 2022 e le quattro edizioni della World Cup disputate dal 2016 al 2019.

La Federazione Italiana Triathlon si conferma così tra i grandi del mondo e si appresta a vivere un’ennesima settimana – il Poetto e Cagliari vedranno svolgersi tutta l’attività preparatoria fin da lunedì 22 – di straordinaria importanza per la terza tappa stagionale delle World Championship Series, che hanno preso il via ad Abu Dhabi e che sabato 13 maggio saranno in scena a Yokohama, per poi proseguire, dopo l’Italia, con gli appuntamenti di Montreal, Amburgo e Sunderland, fino alle finali in programma a Pontevedra.

“La conferma di Cagliari e della Sardegna come sede della tappa italiana del WTCS – dice il Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei – è la certificazione della crescita della nostra Federazione, che ha dimostrato affidabilità, capacità organizzativa, visione e coraggio. Questo è il successo di un’intera comunità che si dedica con passione e spirito di sacrificio a uno sport fantastico. Un successo corale. Che mi piace condividere con i miei colleghi e amici del Consiglio federale e con tutti coloro. Giorno dopo giorno, hanno creduto in un sogno che siamo riusciti a realizzare in pochissimo tempo.

Il lavoro di squadra e l’impegno quotidiano sono alla base del successo di questo evento, e per questo voglio ringraziare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Sardegna, il Comune di Cagliari, Suzuki Italia, lo staff locale e gli uffici della Federazione che hanno lavorato instancabilmente per offrire al mondo del triathlon un evento di altissimo livello”.

Gli azzurri in gara. Saranno sei i body tricolori in gara a Cagliari. Quelli di Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla. Rispettivamente settimo ed ottavo l’anno scorso e Nicolò Strada tra gli uomini. Verena Steinhauser, Bianca Seregni ed Ilaria Zane tra le donne.

Presenze Top. In gara ci saranno 103 tra le migliori ed i migliori specialisti in campo mondiale, a partire da tutti gli atleti e le atlete saliti sul podio nel 2022. I britannici Alex Yee e Jonathan Brownlee. Il brasiliano Manoel Messias tra i 55 uomini al via. Con presenze importanti come quelle del norvegese Kristian Blummenfelt, campione olimpico a Tokyo 2020, del neozelandese Hayden Wilde, bronzo olimpico ed il campione del mondo in carica, il francese Leo Bergere. Mentre tra le donne, che complessivamente saranno 48, oltre alla britannica Georgia Taylor-Brown. La francese Emma Lombardi e la statunitense Taylor Knibb, prime tre nel 2022, ci sarà anche la britannica Beth Potter vincitrice della prima tappa di WTCS 2023 ad Abu Dhabi.

Il programma. La prima competizione a prendere il via, sabato 27 maggio alle 11, sarà quella femminile, mentre la partenza della gara maschile è prevista per le 15,15, con diretta televisiva su Rai Sport.

