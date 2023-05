Vivere in condominio con qualità e bellezza. Webinar Climaction dedicato agli amministratori di condominio

Continuano, dunque, gli appuntamenti del progetto Life ClimAction, promosso da Legambiente e knowledge partner Enel Foundation; per informare la comunità sull’importanza della transizione energetica e offrire soluzioni per diventare protagonisti del cambiamento climatico

Oggi vivere in condominio è spesso associato ad assemblee complesse, rumori, dissidi, contrasti, inefficienze. Eppure, esistono tecnologie, competenze, capacità ambientali e sociali in grado di rivoluzionare totalmente il modo di vivere in condominio.

Tra materiali innovativi e sostenibili in grado di isolare termicamente e acusticamente, nuovi modi di essere comunità, pannelli solari, pompe di calore e molto altro; vivere in condominio può diventare bello e di qualità.

Stando alla linea che sta prendendo l’Europa in tema di efficienza energetica e alla qualità del nostro patrimonio edilizio, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, in Italia servono interventi di riqualificazione strutturale su almeno 6,1 milioni di edifici residenziali, 870mila da qui al 2030 per portarli almeno in Classe energetica E.