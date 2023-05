Indici di mercato: tutto quello che c’è da sapere

Se sei un giovane investitore e vuoi prendere decisioni strategiche, è essenziale che tu sappia che cosa sono gli indici di mercato e a che cosa servono.

advertisement

Indici di mercato: tutto quello che c’è da sapere

Gli indici di mercato stanno diventando sempre più importanti nel mondo finanziario, in quanto aiutano a valutare efficacemente i portafogli di investimento e a confrontare le loro prestazioni con quelle di altri titoli e investimenti.

In questo articolo approfondiremo le basi degli indici di Borsa, in modo che tu possa capire più a fondo come utilizzarli e far sì che i tuoi investimenti funzionino al meglio. Continua la lettura per saperne di più.

Cosa sono gli indici di mercato?

Gli indici di mercato sono indicatori che forniscono dati completi sull’andamento di un insieme di titoli negoziati in borsa. Permettono di capire il movimento del mercato rispetto a un settore specifico, in base alle variazioni o ai cambiamenti che riflettono.

Un indice di mercato, noto anche come indice di borsa o indice azionario, riflette una tendenza generalizzata sotto diversi aspetti. Possono essere specifici per un’industria, un settore o un Paese. A seconda del tipo di attività economica che l’indice rappresenta, può essere preso in considerazione un numero maggiore o minore di società che compongono l’indicatore.

Il più antico indice del mercato azionario ancora oggi aggiornato è il Dow Jones Transportation Average, composto da 11 società di trasporto, di cui 9 ferroviarie. Questo indice è stato creato il 3 luglio 1884 da Charles Dow, storico giornalista e fondatore del Wall Street Journal, che ha contribuito a creare i mercati come li intendiamo oggi.

A cosa servono gli indici di borsa?

Gli indici di borsa semplificano le strategie di investimento fornendo un quadro completo delle tendenze del mercato. La loro utilità risiede nella possibilità di ottenere informazioni immediate sullo stato del mercato azionario, conoscendo il comportamento di una specifica area o del gruppo di società di una determinata regione.

In primo luogo, gli indici di mercato servono come parametro di riferimento per la performance generale di una determinata tipologia di attivi.

Tra le varie funzioni svolte dagli indici di mercato, troviamo:

Identificare la percezione che il mercato ha della performance delle aziende e dell’economia.

Gestire in modo efficiente il rischio di mercato.

Offrire nuovi prodotti come note strutturate, fondi negoziati in borsa ( ETF ) e derivati su indici, tra gli altri.

) e derivati su indici, tra gli altri. Gestire professionalmente i portafogli d’investimento attraverso l’uso di chiari benchmark di performance.

di performance. Misurare il beta di un’attività finanziaria.

di un’attività finanziaria. Creare portafogli che imitano la performance dell’indice, noti come portafogli indicizzati.

Tuttavia, una buona strategia finanziaria richiede un’analisi più approfondita dei diversi settori del mercato e dell’economia, al fine di ottenere rendimenti migliori.