Ugl Taranto: Alessandro Dipino eletto Segretario provinciale Metalmeccanici

Si è svolto nella Sala Congressi ‘Nautilius’ di Viale Virgilio, 2 a Taranto, il V° Congresso provinciale dell’Ugl Metalmeccanici; alla presenza del Segretario Utl Taranto, Alessandro Calabrese, del Segretario Url Giuseppe Sanzò e vari segretari di categorie. Ha onorato i lavori con la propria presenza, il capogruppo di FdI del Comune di Taranto, Giampaolo Vietri. Ha presenziato e coadiuvato il Congresso, il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera. advertisement

All’unanimità è eletto Dipino a Segretario Provinciale della Federazione Tarantina; per acclamazione nella sala gremita di iscritti e simpatizzanti dell’o.s. dando contestualmente pieno mandato e fiducia al nuovo responsabile. Inoltre è stato eletto Vincenzo Venuto, Vice Segretario Provinciale UglM Taranto. “A tutta la squadra dei metalmeccanici di Taranto, preparata e coesa e al suo leader Dipino – ha detto il Segretario Utl, Calabrese – vanno i complimenti degli iscritti e dirigenti locali, regionali e della Federazione nazionale per il lavoro svolto in questi anni e per l’ottimo risultato che quotidianamente il gruppo fa registrare in tutto il territorio provinciale, utile alla crescita dell’intera Ugl Metalmeccanici”.

Dichiarazioni

“Per me, questa è un’opportunità importante che mi carica di enormi responsabilità”, ha detto Dipino: “Il passo importantissimo consente a Taranto di proseguire in un progetto serio, un’avventura stimolante, soprattutto nella lotta alla disoccupazione. Sono consapevole di dover gestire innumerevoli crisi alla settimana – ha affermato il Segretario – ma siamo carichi: prima di tutto saremo presenti, con le nostre bandiere, con i nostri servizi e con i nostri dirigenti, che spesso hanno avvertito la difficoltà del ruolo, anche sul piano umano. La mia elezione – ha concluso Dipino – non si tratta di ‘una consacrazione soggettiva e individuale’; quanto, piuttosto, del ‘riconoscimento al sano gruppo dirigente provinciale dell’Ugl che ha ben compreso che è giunto il momento di un vero e proprio cambiamento nelle relazioni sindacali; e dell’aria nuova e favorevole per svolgere una sana attività sindacale nel territorio.

Serve una politica industriale capace di supportare i capisaldi dell’economia tradizionale

In primo luogo serve una politica industriale capace di supportare i capisaldi dell’economia tradizionale, quella metalmeccanica largamente intesa a partire dalla vertenza Ex Ilva altrimenti, si è destinati al declino e ad un allineamento con le economie più deboli del nostro paese. La sfida riguarda tutti, anche le imprese e le loro associazioni: o si ha il coraggio della messa in discussione di alcune rendite di posizione, oppure le conseguenze di questa ottusità, prima o poi, ricadranno anche su chi finora ne ha tratto vantaggio che, certamente, non sono i lavoratori”.

Dichiarazioni di Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici