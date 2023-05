Coldiretti Giovani Impresa Sardegna: Pac 2023/2027, domani a Thiesi riflettori puntati sulle novità introdotte dalla nuova programmazione con esperti e istituzioni

Domani a Thiesi riflettori puntati sulla nuova Pac 2023-2027. L’occasione per un focus sulle politiche ambientali e sulle novità per le aziende agricole sarde arrivate con la politica comunitaria dallo scorso gennaio è data dall’incontro organizzato e promosso da Coldiretti Giovani Impresa Sardegna in collaborazione di Divulga, il centro studi specializzato nello studio delle dinamiche di produzione e consumo.

All’appuntamento al via al ‘Birrificio Isola’ di via Lamarmora 52, dalle ore 11, parteciperanno oltre ai vertici di Coldiretti Sardegna guidati dal presidente Battista Cualbu e dal direttore Luca Saba, anche Fabrizio De Filippis dell’Università di Roma Tre; Giulio Capobianco, ex autorità di gestione del Psr Sardegna; Lorenzo Belcapo, responsabile tecnico Caa Nazionale; Stefano Leporati, segretario nazionale Giovani impresa e Mirco Carloni presidente della Commissione agricoltura. Proprio Carloni illustrerà, dunque, la sua proposta di legge sui giovani agricoltori. Durante i lavori interverrà il presidente regionale di Coldiretti giovani, Frediano Mura. Attesa la folta partecipazione di giovani agricoltori e non solo provenienti da tutta la Sardegna.

