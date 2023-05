ProssimaMente il paesaggio di apprendimento – pratiche per la comunità. Cagliari, venerdì 12 e sabato 13 maggio

Tutto pronto per la seconda edizione di ProssimaMente, che venerdì 12 e sabato 13 maggio renderà Cagliari capitale italiana della buona pedagogia. Scuola e buone pratiche al centro di una intensa due giorni con oltre 60 attività tra laboratori, tavole rotonde, spettacoli, sport e innovazione – in 18 diverse location, dentro e fuori le mura scolastiche.

Taglio del nastro, venerdì 12 a partire dalle 9,00, nel cortile della scuola primaria di via Santa Maria Chiara a Pirri. Alla presenza dell’assessora all’Istruzione del comune di Cagliari, Marina Adamo, verranno inaugurati i nuovi giardini dell’istituto, ripensati non solo come spazi esterni a scopo ricreativo, ma come veri e propri ambienti funzionali al percorso formativo. È questa infatti una delle sfide di ProssimaMente 2023, che rifletterà sui temi legati al paesaggio dell’apprendimento. Verranno cioè esplorate le potenzialità di strumenti e arredi digitali, e lo sviluppo di ambienti relazionali all’interno della scuola per il quale il ministero dell’Istruzione ha previsto di destinare una parte consistente dei fondi del PNRR.

Le attività in programma – 42 scambi di pratiche, 14 seminari, 10 mostre e spettacoli – avranno luogo tra le scuole coinvolte e l’Ex Vetreria di Pirri, la Galleria comunale d’arte di Cagliari e il campus di Tiscali Italia. Un’opportunità per conoscere e confrontare esperienze di innovazione maturate in Sardegna e nel territorio nazionale, con la partecipazione di alcune delegazioni di istituti scolastici da altre regioni: il 12 e il 13 maggio si ritroveranno in città le migliori pratiche della pedagogia da tutta Italia.

ProssimaMente

ProssimaMente è organizzato dall’Istituto Comprensivo di Pirri 1 e 2, capofila di un progetto realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di via Stoccolma, l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Giua”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Buccari-Marconi”, il Liceo Scientifico “Pacinotti”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” di Elmas, l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Dessì” di Villaputzu, l’Istituto Comprensivo di Mogoro, l’Istituto Comprensivo di Simaxis-Villaurbana, il CPIA 1 di Cagliari e la rete regionale delle scuole Senza Zaino. A sostenere l’iniziativa anche l’Ufficio scolastico regionale della Sardegna.

Sul sito www.prossimamente.net è possibile prendere visione delle iniziative e, successivamente, prenotare. Gli eventi sono gratuiti e aperti al mondo della scuola, in particolare dirigenti scolastici e docenti.

Nella fitta rete di eventi e collaborazioni, si distingue il prezioso contributo dell’Università di Miami, leader mondiale nella ricerca sui disturbi dello spettro autistico, che terrà un seminario sulle pratiche da attivare in classe in presenza di studenti o studentesse portatori di autismo. Partecipano Michael Alessandri (Ph.D. Executive Director, Center for Autism and Related Disabilities (UM-NSU CARD) Clinical Professor of Psychology and Pediatrics Assistant Chairman, Community Outreach and Engagement Department of Psychology University of Miami) e Roberta Fadda del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari.

Tra le buone pratiche in condivisione anche quella posta in essere dalla scuola secondaria di Pirri G. Leopardi, con la realizzazione – per la prima volta a Cagliari – di un’aula benessere unica per docenti, studenti e personale scolastico. Un ambiente sensoriale concepito per specifiche attività volte a stimolare l’apprendimento, il pensiero, la creatività a partire dall’esperienza corporea.

Molte attività scientifiche

Molte le attività a carattere scientifico, come quella organizzata dal CNR/ITD di Genova insieme all’Istituto Comprensivo di Pirri 1 e 2 e alla scuola Giua. Un percorso innovativo con l’utilizzo della scheda Makey Makey, strumento capace di far dialogare il computer con oggetti e materiali conduttivi; e del robottino Ozobot. Dispositivi che rendono possibile il trasferimento di dati dal tattile al digitale. Ragazzi e ragazzi si cimenteranno in una storia a bivi “aumentata”, con contenuti didattici relativi all’Educazione Sociale ed Emotiva (SEL).

Scuola e tecnologia anche nel progetto di Tiscali Italia che mira a offrire alle scuole italiane soluzioni per nuovi ambienti di apprendimento. Una trasformazione della didattica che integra tre dimensioni: fisica, digitale e relazionale. Un’esperienza di apprendimento immersiva che potenzia l’efficacia dell’attività di insegnamento, favorendo la creazione di laboratori per le professioni del futuro.

Patrocini

ProssimaMente è patrocinato dal Comune di Cagliari, dal Comune di Quartu S. Elena, dalla Città Metropolitana di Cagliari, dalla Municipalità di Pirri; dall’ITD-CNR di Genova, dalla Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma; dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia dell’Università di Cagliari, dal Dipartimento di salute mentale dell’Asl di Cagliari; enti e istituti coinvolti nello studio di azioni volte a promuovere le così dette “buone pratiche” in ambito educativo, nell’istruzione e nella formazione.

Il progetto affonda le radici nel Patto educativo di comunità di Pirri, siglato nel 2021 dall’Istituto Comprensivo di Pirri 1 e 2; (che già aveva messo in rete 17 soggetti tra associazioni culturali, sportive, onlus e cooperative sociali attive nel panorama metropolitano); e prima ancora nel progetto Scuola Senza Zaino, che dal 2016 vede la scuola di Pirri in prima linea come polo di riferimento per la Sardegna. Un bagaglio d’esperienza di oltre sei anni improntato sulla trasformazione degli ambienti di apprendimento, sulla formazione del corpo docente, sul contributo alla crescita della comunità educante.

I partner e le collaborazioni:

la Città Metropolitana di Cagliari, l’Ufficio scolastico regionale della Sardegna, la Rete Nazionale e l’Associazione Senza Zaino, la rete Sardegna Senza Zaino, Università di Cagliari, CNR – ITD Genova, INDIRE, SAPIE, Fondazione di Sardegna, Fondazione Scuola alta fondazione donne di governo, il Crs4 e la Asl di Cagliari.

Imprese che operano (o collaborano) nel settore scolastico: Innovyou s.r.l.; Tiscali Italia; Isola Marketing; Mobilferro; Didacta service; Dotik s.r.l.