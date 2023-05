Ricky Ramirez presenta il nuovo singolo “Cabaret”

Chandelier Music presenta Ricky Ramirez "Cabaret L'artista del roster di Chandelier Music torna con il suo stile crossover su tutte le piattaforme digitali con un nuovo inedito; che mette in scena un processo ambientato nel circo mediatico del panorama urban italiano.

RICKY RAMIREZ pubblica quindi, su tutte le piattaforme digitali da giovedì 18 maggio, “CABARET”, il nuovo inedito del brillante artista sardo, attivo nella scena milanese, distribuito da Chandelier Music. Dopo l’ultima release, “Libero”, pubblicata nel dicembre 2022, e la sua recentissima partecipazione all’interno del mixtape, “Streetwear”, di keyoshin, nella posse track “Tute RMX” e in “Hoodie”, RICKY RAMIREZ presenta, dunque, un nuovo episodio del suo percorso in questo 2023.

Il brano

“CABARET” è un brano dalla forte spinta liberatoria che incarna, a pieno, l’attitudine irriverente e disincantata del membro del roster di Chandelier Music. Con la sua penna appuntita, RICKY RAMIREZ, mette in scena un vero e proprio processo che vede come imputati i wanna be della scena musicale nazionale: un quadro in cui l’artista paragona molti degli esponenti del panorama urban, a dei cabarettisti improvvisati e senza talento accecati dall’illusione di un facile successo. Descrivendo il circo mediatico del music business, l’artista accusa, questi, di essere conniventi con il disfacimento della discografia e co-responsabili del progressivo abbassamento degli standard qualitativi della musica in Italia. Su una produzione dal sapore crossover, firmata da keyoshin, le strofe al vetriolo di RICKY RAMIREZ scorrono fluide creando un climax tensivo che culmina in un inciso esplosivo dalla forte carica adrenalinica. L’artista ed il producer trovano, ancora una volta, il perfetto equilibrio tra sonorità nuove e vintage restituendo agli ascoltatori l’originale accattivante cifra stilistica che caratterizza il progetto. “CABARET” è stato registrato presso Chandelier Studio, mix e mastering dei brani sono a cura di Fato W, mentre l’artwork del progetto è ad opera di Andrea Lamberti.

I contenuti audiovisivi del brano, a cura di Andrea Lamberti, sono online sui canali social di RICKY RAMIREZ dalle ore 14 di giovedì 18 maggio.

Credits

Titolo: Cabaret

Artista: Ricky Ramirez Produzioni: keyoshin Registrato presso: Chandelier Studio Mix & Master: Fato W CREDITS VIDEO Regia e Riprese: Andrea Lamberti Produzione: Chandelier Studio

Bio Ricky Ramirez

Alberto Todde, in arte Ricky Ramirez, è un artista italiano classe 1990. Ha militato nella scena rock/metal sarda ed è stato frontman della formazione numetal/crossover dei “Mankind Has Fallen”, calcando numerosi palchi, tra i quali il Rock’n <ball in apertura agli Arch Enemy, in italia e nell’Est Europa, tra i quali: il Rock’n Ball in apertura agli Arch Enemy.

Da sempre influenzato anche dalla cultura hip hop e rap, conclusa l’esperienza con la band, l’artista intraprende il suo percorso solista avvicinandosi maggiormente alla scena urban. Nel 2019 si trasferisce a Milano dove, attraverso la conoscenza di Carlo Flow, entra a far parte del roster della label milanese Chandelier Music. Nella primavera del 2022 pubblica, “Catene”, il suo primo EP solista, un progetto che cattura molteplici aspetti della sua personalità artistica e che rappresenta un importante tassello di una nuova fase del suo percorso. Il 2 dicembre 2022, torna con il nuovo singolo, “Libero”, prodotto da keyoshin. Dopo la sua partecipazione al mixtape, “Streetwear” di keyoshin, nei brani, “Tute RMX” e “Hoodie”, l’artista pubblica il suo nuovo inedito, “Cabaret”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da giovedì 18 maggio.