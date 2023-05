Giovedì 25 maggio, presso la Sala Congressi “Antonio Picchi” (ex ARSSA) di Avezzano, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della 11^ edizione del Premio Giornalistico “Angelo Maria Palmieri”. Il primo posto è andato alla giornalista Simona Berterame, con il servizio video “L’orrore dei manicomi nel racconto di chi ci ha passato una vita“, trasmesso su fanpage.it. Al secondo gradino del podio, Chiara di Cristofaro con il pezzo “La violenza nascosta che colpisce le donne con disabilità” pubblicato su Alley Oop – Il Sole 24. Il terzo premio è stato assegnato al giornalista Riccardo Michelucci e al suo articolo dal titolo “A Sarajevo il museo dell’infanzia ferita“, pubblicato su Avvenire. La giuria ha assegnato anche una menzione speciale al giornalista Valerio Giacoia per l’articolo “I bambini del Benin vivono di pietre“, pubblicato su Venerdì di Repubblica. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di: Giuseppe Trieste, presidente emerito di FIABA Onlus; Giuliana Marrocco, presidente dell’Associazione culturale “Angelo Maria Palmieri”; Stefano Pallotta presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo; Giuseppe Sanzotta, già direttore ed editorialista de Il Tempo; nonchè Riccardo D’Anna, scrittore e saggista; Alessandra Anzini, docente e scrittrice. Inoltre, la cerimonia è stata presentata e coordinata dalla giornalista Orietta Spera. Il premio è intitolato ad Angelo Maria Palmieri. Ovvero giornalista per lungo tempo alla guida dell’Ufficio Stampa di FIABA Onlus e scomparso a soli 30 anni. Infatti, il concorso si fonda sui valori che lo hanno guidato nel corso della sua carriera giornalistica, fra tutti il desiderio di contribuire al cambiamento della nostra società e all’affermazione di valori morali, etici e civili. advertisement L’undicesima edizione ha ricevuto più di novanta candidature. Gli elaborati sono pervenuti da ogni parte d’Italia, consolidando la caratura del Premio a livello nazionale. Inoltre l’obiettivo è valorizzare i migliori articoli e servizi audio/video che abbiano coniugato in modo efficace informazione e impegno sociale. Partnership L’evento è promosso da FIABA e l’Associazione culturale Angelo Maria Palmieri, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. Si ringraziano la Fondazione Carispaq, Assicurazioni Generali Agenzia di Avezzano dei fratelli Di Marco e la Banca di Credito Cooperativo di Roma. Inoltre, iniziativa patrocinata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, dal Comune di Avezzano e dal Comune di Scurcola Marsicana. Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui