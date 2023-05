10 anni della Nature Race Series, si inizia domenica 21 maggio

Mancano pochi giorni e pochi posti disponibili allo start della Pullman Almar Timi Ama Nature Race di Villasimius. La gara OCR (Obstacle Course Race) organizzata dalla ASD Run For Joy Sardegna col patrocinio del Comune di Villasimius e dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. E anche dalla collaborazione con MSP Sardegna (ente di promozione riconosciuto dal Coni) e con l’Hotel Pullman Almar Timi Ama Resort and Spa.

Dieci le primavere da celebrare in questo 2023 per la prima gara della Nature Race Series. Il circuito dei tre eventi OCR nazionali che si svolgono in Sardegna. Per il secondo anno consecutivo sono qualifying event per l’OCR World Championship. Infatti, le gare della Nature Race Series qualificheranno le prime 15 donne e i primi 15 uomini assoluti per la finale mondiale che si terrà dal 5 al 9 ottobre a Mammoth Lakes in California. Si tratta di un riconoscimento importante che arriva da parte di un’organizzazione internazionale di rilievo mondiale. Rappresenta uno stimolo in più per gli atleti a raggiungere i migliori risultati e le grandi soddisfazioni che questo sport è in grado di offrire.

Sono tanti i nomi degli atleti élite italiani e stranieri. Tra piacevoli conferme e alcune new entry, hanno scelto la Sea Nature Race per mettere alla prova le loro capacità. Tra i più competitivi da battere per risultati e classifiche spiccano in start list le italiane Katia Contini, Laura Pagano ed Elisa Cau, la francese Capucine Bertrand, la belga Maud Desouter e la danese Ulrikke Evensen (new entry). Mentre a difendere i titoli della rappresentanza maschile troviamo il polacco Krystian Poremba, Stefano Colombo, Simone Spirito e Emilio Pagnotta per l’Italia, Thibault Debusschere per il Belgio, Jesse De Heer, Stijn Lagrand e Frank Oosterom (questi ultimi due new entry) per l’Olanda.

La Sea Nature Race di Villasimius si snoda su un percorso di 10 km e 35 ostacoli all’interno del Parco Marino di Capo Carbonara ed è ospitata in un hotel 5 stelle fronte mare, il Pullman Almar Timi Ama Resort and Spa. Come tutte le Nature Race, la gara di Villasimius si compone di due moduli: una Hard Race competitiva di circa 10 km dedicata agli atleti più esperti e agli agonisti che avranno l’obbligo di superare gli ostacoli, e una Easy Race di circa 8 km dedicata ad appassionati e famiglie che vogliono trascorrere una giornata praticando sport su un percorso disegnato appositamente per loro. Entrambe avranno lo start e la finish line all’interno del Pullman Almar Timi Ama, partner della manifestazione.

A questi due moduli si affiancano la Kids Race e la Sprint race.

La prima, organizzata in collaborazione con la ASD Sport Planet, si terrà nel pomeriggio di sabato 20 maggio alle 15:00. Dedicata ai bambini tra i 5 e i 12 anni, si svolge su una distanza di 300 metri circa con 10 ostacoli. Animata da uno spirito non agonistico vedrà i piccoli atleti gareggiare per guadagnarsi la medaglia ricordo e una sana merenda.

Mentre la seconda, la Sprint, organizzata in collaborazione con la Asd Ocr Cagliari e con Msp Italia, si terrà sabato 20 maggio alle 16:30. Vedrà un nutrito gruppo di uomini e donne disputarsi lungo 300 metri e i 10 ostacoli una prova secca a cronometro con partenze a coppie di due.