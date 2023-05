Torna a Sassari il Festival del Mediterraneo

Proseguono a Sassari, con sempre maggiore intensità, gli appuntamenti del Festival del Mediterraneo organizzato dall’Associazione Culturale Arte in Musica. Sotto la direzione artistica del Maestro Ugo Spanu.

Con i prossimi tre concerti della Rassegna Organistica 2023, entreremo nella Basilica del Sacro Cuore di Sassari. Gli appuntamenti sono previsti per il 19, 27 e 30 Maggio.

Ad attendere gli ospiti ci sarà l’organo Tamburini del 1972. Si tratta dell’organo a trasmissione meccanica più grande dell’isola.

Inizia con venerdì 19 maggio. Appuntamento alle ore 20:30 con “Maximum Reger II concerto nel 150° anniversario dalla nascita”. All’organo il tedesco Ulfert Smidt e il Coro Gioacchino Rossini di Sassari diretto da Clara Antoniciello.

advertisement

Prosegue con sabato 27 maggio. Appuntamento alle ore 20:30 con “Le corde. il vento e la polifonia”. All’organo Enrico Zanovello e Giulio Zanovello insieme al Coro di voci bianche dell’Associazione Corale L. Canepa Sassari.

Si conclude con martedì 30 maggio, sempre nella Basilica del Sacro Cuore. Appuntamento per le ore 20:30. Omaggio al 150° dalla nascita di Maximum Reger con l’organista Davide Mariano e anche Sinziana Denise Mircea al pianoforte.

Durante il concerto del 19 maggio sarà il tedesco Ulfert Smidt a guidare gli ascoltatori verso il repertorio in omaggio a Maximum Reger.

Esperto di musica sacra, nel 1996 Smidt è stato nominato organista titolare presso la Marktkirche di Hannover. Numerose incisioni discografiche documentano la sua gamma stilistica. L’intera opera per organo di Johannes Brahms, musica per organo della Germania settentrionale, trascrizioni di César Franck, opere di Bach, Mendelssohn. E ancora Frank Martin e Messiaen.

L’esibizione di Smidt sarà arricchita dal Coro Gioacchino Rossini di Sassari diretto da Clara Antoniciello.

Ideatrice e direttrice artistica del Festival Internazionale della Musica corale “Nella Città dei Gremi”, del Concorso Nazionale di Composizione Corale. E anche del Corso stabile di formazione per Direttori di Coro, progetti promossi dall’Ass. mus. G. Rossini di Sassari.

“Anche quest’anno Arte in Musica si propone per far conoscere il repertorio musicale europeo e anche le radici culturali del nostro continente. Dando nuova vita così a strumenti musicali. Come il prestigioso organo custodito all’interno della basilica del Sacro Cuore che ci ospiterà per i prossimi tre appuntamenti.

Ringraziamo per questo don Antonio Simula per l’ospitalità”. Commenta il presidente dell’Associazione Culturale Arte in Musica Michele Costanzo. “È un grande onore accogliere artisti di tale fama per XXIII anno della nostra Rassegna Organistica. E anche omaggiare la memoria di grandi compositori. La guida all’ascolto che offriamo durante ogni nostro appuntamento consente a tutti di avvicinarsi alla musica. Ma soprattutto di goderne la bellezza.” Conclude il presidente Costanzo.

Per altri aggiornamenti clicca qui.