Monumenti aperti: manifestazione rinviata a causa mal tempo

In considerazione dell’aggravarsi delle previsioni metereologiche per questo fine settimana, in accordo con alcune amministrazioni comunali, si comunica che a Bosa, Porto Torres, Oristano e Genuri l’appuntamento con Monumenti Aperti è spostato a sabato 3 e domenica 4 giugno; mentre l’amministrazione di Sant’Antioco posticiperà di una sola settimana facendo slittare la manifestazione al 27 e 28 maggio.

Monumenti aperti è la più importante festa della Sardegna dedicata alla promozione e valorizzazione de beni culturali. Dal 2006 riceve come Premio di rappresentanza una Medaglia dal Presidente della Repubblica; mentre dal 2013 il Patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati, del Senato, del MIUR e del MiBAC.

Si tratta di un progetto culturale articolato che si è evoluto in modello di sviluppo territoriale scalabile, replicabile e di sicuro successo. Ha ricevuto a giugno 2018 l’importante Premio dell’Unione Europea per il Patrimonio Culturale | Europa Nostra Awards in occasione del primo Vertice Europeo del Patrimonio Culturale proprio nell’anno dedicato al patrimonio culturale.

Informazioni e contatti

I contenuti della manifestazione, corredati da informazioni sempre aggiornate, foto, comunicati stampa e materiali video, sono ospitati nel sito ufficiale www.monumentiaperti.com.

Il racconto in diretta della 27° edizione di Monumenti Aperti si svolgerà su Facebook (@monumentiapertiofficial), Instagram (@monumentiaperti) e Twitter (@monumentiaperti), canali social nazionali della manifestazione.

Il tag ufficiale è: #MonumentiAperti2023.

L’App Heart of Sardinia

Heart of Sardinia è un’app gratuita per iOS e Android. Da cinque anni promuove il patrimonio turistico dell’isola. Sarà l’app ufficiale dell’edizione 2023 di Monumenti Aperti. E anche una guida digitale per tutti i visitatori. Al suo interno sarà possibile consultare la mappa dei monumenti visitabili e salvare gli itinerari in anticipo.

Heart of Sardinia si occuperà anche di raccogliere dati anonimizzati e aggregati sulle abitudini dei visitatori per misurare i risultati della manifestazione.

