Le competenze digitali per lo sviluppo delle imprese, approfondimento a Digitale Italia

A Digitale Italia sarà ospite del format di Aidr Francesco Sirabella, managing director Revobyte

La pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione delle imprese, eppure l’indice DESI evidenzia che la digitalizzazione delle pmi in Italia è a livelli inferiori rispetto alla media europea. Vi sono ancora numerose lacune che, tuttavia, possono essere colmate. La digitalizzazione è ormai fondamentale per tutte le imprese, dalle più piccole. In che modo la digitalizzazione può supportare la crescita delle piccole e medie imprese, alla luce delle priorità indicate nell’Anno Europeo delle competenze? Digitale Italia dà supporto e sostegno fine di rispondere a questa e ad altri quesiti riguardo la digitalizzazione delle imprese. Ci sarà infatti una puntata dedicata alla transizione digitale delle aziende. Ospite del format web ideato dalla Fondazione Aidr, è Francesco Sirabella, managing director di Revobyte. Transizione digitale, sviluppo tecnologico e nuove competenze richieste dal mercato, i temi della puntata.

La puntata ed il podcast saranno disponibili online. E’ infatti possibile visionare e ascoltare il format della Fondazione Aidr con Francesco Sirabella ai link che seguono:

