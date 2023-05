ISEMinari: presentazione di “Tracce. Storia dei migranti in Campania”

Mercoledì 24 maggio si terrà la presentazione del volume di Francesco Dandolo edito da Casalnuovo di Napoli, Edizioni Iod (2023). L’evento, che si inserisce nell’ambito del ciclo di incontri ISEMinari 2023, è promosso dall’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISEM-CNR) e dall’Istituto Nazionale di Studi Romani. La conferenza avrà inizio alle ore 11.00, si terrà nella sede romana dell’ISEM-CNR, presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani (Piazza dei Cavalieri di Malta, 2)

La Campania, dalla seconda metà dell’Ottocento, è terra di emigrazione, di esodi massicci dai tratti dolorosi. Ma dal 1970 tale territorio è divenuto anche meta per un crescente numero di immigrati che, spinti dalle più diverse ragioni, scappano dai loro Paesi per approdarvi in modo tacito, quasi invisibile.

Tracce. Storia dei migranti in Campania 1970-2020 raccoglie storie, fatti e numeri, di cinquant’anni di presenza di migranti (1970-2020), indicando con forza la strada dell’attenzione, della cura, dell’integrazione.

In Campania, come nel resto d’Italia, i flussi migratori necessitano di Storia; di un lavoro (lungo e impegnativo, alla ricerca di tracce) per ricostruire un mondo che sfugge spesso ai nostri occhi e alle nostre menti.

Le pagine di questo volume rappresentano una missione ambiziosa, un passaggio obbligato per evitare che la cronaca comprima – a volte rozzamente, più in generale in modo confuso – la questione epocale delle migrazioni del nostro tempo in una vuota ossessione.

Alla presentazione di “Tracce. Storia dei migranti in Campania” parteciperanno: Maria Eugenia Cadeddu (ILIESI-CNR); Donatella Strangio (Università Sapienza di Roma); Roberto Morozzo della Rocca (Università Roma Tre).

Seguiranno le conclusioni di Toni Ricciardi (Camera dei Deputati/ISEM-CNR). La moderazione è affidata al Direttore dell’ISEM-CNR Gaetano Sabatini.

