Ipnogramma: la nuova mostra alla Galleria Siotto

Ipnogramma è il titolo della nuova mostra fotografica alla Galleria Siotto che verrà innaugurata domani, giovedì 18 Maggio, dalle 18 alle 20 in via dei Genovesi, 114 a Cagliari.

Si potranno ammirare le foto di Chiara Coppola, una fotografa sarda con un curriculum interessante. In passato ha fatto parte di diverse mostre come “Studio Umido” nel 2014. Le sue opere sono esposte su “Space9, Museo Immateriale dell’immagine“. Ha inoltre fatto parte del progetto “This is Mirrionis”.

L’idea alla base della nuova esposizione – a cura di Alice Deledda – è l’inesistenza di una divisione cosi chiara e netta tra le immagini che appartengono al mondo reale e quelle del mondo onirico. Durante il sonno si presentano delle immagini distorte, ambigue e sfocate. Ma nei sogni possono apparire come prepotentemente reali anche se sono prive di logica. Al contrario un’ immagine reale ha sempre con sé una chiarezza. Però se si va a scomporla si potrà notare come essa porti con sé una componente onirica che la solleva dalla responsabilità di essere cristallizzata in un significato preciso e coerente. Per quanto un’immagine appaia o combaci con un significato ben preciso, l’una sconfina nello spazio dell’altra.

La mostra “Ipnogramma” a cura di Alice Deledda – che si è occupata assieme a Laura Fortuna della mostra su Edina Altara “Mondi di Carta” – si potrà visitare dal giovedì alla domenica alle 18 alle 20 fino al 4 giugno. Fatta eccezione per venerdì 2 giugno che rimarrà chiuso.

Ingresso libero.

Per info: galleriasiotto@gmail.com

Articolo di Ilaria Todde.

