GUDENZI E DEMONTIS NEL DEL CIAR JUNIOR: SI INIZIA CON IL TARGA FLORIO IN SICILIA

Al Targa Florio si corre la prima gara del tricolore Junior per l’equipaggio sardo formato da Antonio Gudenzi e Marco Demontis.

Palermo – Il Rally Targa Florio, terza gara della Campionato Italiano Assoluto Rally, sarà valevole anche come primo appuntamento di stagione per ciò che concerne la serie dedicata ai giovani dello Junior . Al via con una Renault Clio Rally 5 del team Motorsport Italia ci saranno anche Antonio Gudenzi e Marco Demontis, unico equipaggio sardo ad essere iscritto alla massima serie nazionale; il pilota di Torralba, alla prima uscita fuori dall’isola sarda, si dice emozionato:

“Già lo scorso mese, quando abbiamo preso confidenza con la vettura durante la presentazione, è stato un momento emozionante. Leggere ora il mio nome nell’elenco iscritti di uno dei rally più prestigiosi al mondo è motivo di orgoglio e voglio vivere questa esperienza fino in fondo” afferma il giovane Gudenzi.

Antonio Gudenzi e Marco Demontis partiranno con il numero 55 riporteranno in gara i colori della scuderia Autoservice Sport.

Il Rally Targa Florio partirà da Piazza Parlamento a Palermo alle ore 16 di venerdì 5 maggio; subito dopo si svolgerà la Ps1 dedicata alla figura di Nino Vaccarella, plurivincitore della Targa e recentemente scomparso. Otto saranno invece le speciali del sabato prima della cerimonia di arrivo al belvedere di Termini Imerese, alle ore 19.

