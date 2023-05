Giunta approva interventi di politica del lavoro e formazione professionale

“Nello specifico – spiega l’assessore del Lavoro, Ada Lai – la delibera destina 15.000.000,00 milioni di euro per la predisposizione di un Avviso pubblico, di prossima pubblicazione, a sostegno dei disoccupati per la costituzione dell’offerta di percorsi di qualificazione, rivolto alle agenzie formative accreditate in Sardegna per la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle richieste avanzate dal mercato del lavoro, con particolare riguardo ai profili inerenti la transizione ecologica e digitale, il made in Sardinia, il mangement e altri profili particolarmente richiesti dalle imprese, anche sulla base dei risultati che emergeranno dall’indagine esplorativa che l’Assessorato del Lavoro, con il supporto dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, avvierà per individuare i profili più rispondenti alle posizioni vacanti nel sistema produttivo regionale”.

Oltre 11 milioni, invece, sono destinati alla lotta alla disoccupazione giovanile, con la prosecuzione degli interventi previsti dal Piano di attuazione regionale del Programma nazionale Garanzia giovani, di cui 2.211.260,74 di euro per il 2022, e 4.500.000,00 per il 2023 e 2024.