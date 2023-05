Concluso lo stage applicativo del personale I.E.R.F.O.P. ONLUS

Concluso presso il Comando Militare Esercito Sardegna lo stage applicativo con mansioni di Centralinista Telefonico dei soggetti affetti da disabilità fisiche e sensoriali dell’Associazione Ierfop Onlus di Cagliari

Si è concluso presso il palazzo De La Vallèe, sede del Comando Militare Esercito Sardegna, lo stage applicativo con mansioni di Centralinista Telefonico. Stage svolto dagli allievi dell’Istituto Europeo per la Ricerca, la Formazione e l’Orientamento Professionale per disabili ed emarginati (I.E.R.F.O.P. ONLUS), affetti da disabilità fisiche e sensoriali.

Grazie alla convenzione di stage sottoscritta lo scorso mese di febbraio, fra I.E.R.F.O.P. ONLUS e il Comando Militare Esercito Sardegna, alcuni allievi dell’Istituto Europeo hanno potuto frequentare con profitto il tirocinio applicativo per diventare centralinisti.

Dopo 190 ore di stage lavorativi presso il centralino telefonico, coadiuvati da personale qualificato del Comando Militare Esercito Sardegna, dunque per i due stagisti si apre ora la prospettiva dell’esame di abilitazione necessario per iscriversi nell’albo professionale.

Il Comando Militare Esercito​ “Sardegna” è il comando territoriale che coordina le attività legate al Reclutamento; alle Forze di Completamento nonchè alla Promozione e Pubblica Informazione nella Regione Sardegna.

Dunque, in tale veste è alla continua ricerca di sinergie con gli Enti locali per meglio mettere a disposizione del cittadino i servizi offerti dalla struttura militare locale.

