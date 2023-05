“Se Cerco Le Parole” è il nuovo singolo di Ilario Schanzer, da venerdì 12 maggio in radio

Da venerdì 12 maggio 2023 è disponibile in rotazione radiofonica “Se Cerco Le Parole”, il nuovo singolo di Ilario Schanzer.

“Se Cerco Le Parole” arrangiato e prodotto da Fabio Pignatelli, è un brano autobiografico che parla di “leggerezza”, un aspetto distintivo del carattere del cantautore. La leggerezza ci aiuta ad affrontare la vita e a risolvere i problemi con il sorriso, la positività e l’ottimismo. Ma questa non va confusa con la superficialità o la spensieratezza, queste, infatti, sono cose completamente diverse e spesso addirittura opposte.

“Oggi è così la mia Vita non domandarmi perché… ma questo foglio che ho qui fra le dita potrà parlarti di me”, con questa frase l’artista riassume il concetto della nuova release.

advertisement

Il videoclip di “Se Cerco Le Parole” è un inno alla positività, alla gioia di vivere prendendo la vita con “leggerezza”. La clip diretta da Theodore Miller con la supervisione di Mattia Pavanetto per Music-Alive è stata girata a Tucson in Arizona, nella Foresta nazionale del Kaibab e Grand Canyon.

Guarda il video su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6gkktdPCfNw

Biografia

Ilario Schanzer è un musicista eclettico, pianista, chitarrista, cantante, cantautore e compositore, che vive a Roma e scrive la sua musica in molti differenti stili e generi.

Ad uno scarso interesse per la vita scolastica ha sempre contrapposto eccellenti risultati nello sport, vincendo così due titoli italiani di Canottaggio.

Ma la passione per la musica alla fine ha avuto la meglio e così si è diplomato in pianoforte al Conservatorio dell’Aquila, mentre da autodidatta imparava a suonare la chitarra e a cantare.

L’artista come pianista e come chitarrista ha fatto parte di molte band e formazioni musicali romane ed ha lavorato in varie emittenti radiofoniche come conduttore e ideatore di programmi musicali.

Attualmente lavora come musicista professionista ed insegnante di chitarra e pianoforte.

“Se Cerco Le Parole” è il nuovo singolo di Ilario Schanzer in rotazione radiofonica dal 12 maggio 2023.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui