Concluse a Roma le finali nazionali del Concorso di Lingue “Columbus”

È quindi seguita la premiazione, in occasione della quale sono stati proclamati i 15 vincitori del concorso (divisi per le quattro lingue in gara) ai quali sono state conferite 15 Borse di Studio del valore di 2.000 eurograzie alla quale si potrà frequentare il primo anno del Corso di Studi Triennale presso la Columbus Academy e 4 voucher per vacanze studio all’estero del valore di 700,00 euro ciascuno per i primi classificati di ciascuna lingua. Ai Docenti referenti degli studenti vincitori è stato omaggiato un voucher di 100,00 euro per corsi di formazione, quale riconoscimento per l’impegno profuso.

Ha concluso l’evento l’avvocato Marika Ballarino (Dirigente della Columbus Academy) che ha ringraziato i finalisti, i vincitori e tutte le scuole che hanno partecipato alla competizione, il personale amministrativo che ha dedicato attenzione e cura dettagliata per la realizzazione dell’evento, il corpo Docenti della Columbus Academy che ha creduto e sostenuto didatticamente l’evento (formando altresì la commissione esaminatrice), il professore Ottavio Ricci (Direttore Didattico della Columbus Academy) per la cura ed il coordinamento di tutto l’evento, ma anche i relatori dei due convegni e non ultimo il dottore Antonino Ballarino che in qualità di Direttore Generale della Columbus Academy ha incoraggiato e sostenuto fortemente lo svolgimento della riuscita manifestazione.

I vincitori del primo Concorso di Lingue Columbus sono, quindi:

CLASSIFICA SPAGNOLO

1° Daniele Celino – Liceo Ettore Palumbo (Brindisi) – Prof.ssa De Iullis Isabella

2° Giovanni Paglia – IIS Vittorio Veneto (Vittorio Veneto) – Prof. Tognon Amedeo

3° Carolina Chirizzi – Liceo Virgilio Redi (Lecce) – Prof.ssa Visti Maria Assunta

CLASSIFICA TEDESCO

1° Riccardo Catanzaro – ISC Galilei (Legnano) – Prof.ssa Noè Martina

2° Vittoria Brunati – Liceo statale Ettore Majorana (Rho) – Prof.ssa Frontini Francesca Rosaria

3° Sofia Onorato – Liceo linguistico Cobianchi (Verbania) – Prof.ssa Albertano Gigliola e Prof.ssa Lucchesi Marzia

CLASSIFICA FRANCESE

1° Egidio Luigi Fato – Liceo linguistico Fermi (Spinazzola) – Prof.ssa Bevilacqua Maria Pina

2° Saverio De Lellis – Convitto Regina Margherita (Anagni) – Prof.ssa Scalioti Elisabetta

3° Susanna Farina – Liceo linguistico Cobianchi (Verbania) – Prof.ssa Albertano Gigliola e Prof.ssa Lucchesi Marzia

CLASSIFICA INGLESE

1° Emma Vlacovich – Liceo artistico Boccioni (Milano) – Prof.ssa Armeli Maria Concetta

2° Sabrina Riotto – – Liceo Quadri (Vicenza) – Prof.ssa Giusti Elisa

3° Virginia Canepa – – Istituto Balbo (Casale Monferrato) – Prof.ssa Gola Anastasia

4° Simone Barbieri – – IS Ferdinando Galiani (Napoli) – Prof.ssa Martinucci Daniela

5° Lorena Valentina Buitron Zambrano – Liceo scientifico Amaldi (Novi Ligure) – Prof.ssa Belotti Silvia