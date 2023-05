Presentazione del libro “Abracadabra” di Cristina Muntoni e Alberto Priori – Biblioteca Metropolitana Emilo Lussu

27 maggio ore 18

La Biblioteca metropolitana Scienze Sociali del Sistema Bibliotecario di Monte Claro in collaborazione con il Festival LEI vi invitano, dunque, alla presentazione del libro Abracadabra. Il potere curativo delle parole tra mito, tradizioni e neuroscienze (Milano University Press, 2022) di Cristina Muntoni e Alberto Priori.

I miti e tradizioni di tutto il mondo attribuiscono un potere curativo alle parole. Abracadabra, parola magica per eccellenza, è citata nel libro del medico dell’imperatore Caracalla come strumento di guarigione e Gorgia nel V secolo a.C. paragona i farmaci alle parole.

Qual è la visione della scienza? Quali effetti hanno le parole sul cervello?

Questo libro affronta in modo divulgativo il tema del potere curativo delle parole sia da un punto di vista della storia delle religioni, della mitologia e delle tradizioni popolari, che da un punto di vista neuroscientifico.

La parola produce modificazioni dell’attività del cervello che possono essere alla base della psicoterapia e contribuire, quindi, al benessere psicofisico della persona.

Destinatari

Attività gratuita e rivolta a tutti.

Quando e dove

Sabato 27 maggio ore 18. Sala Conferenze Giovanni Lilliu della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu – Villa Clara, Parco di Monte Claro. Ingresso in auto e a piedi da via Romagna (Cittadella della Salute), a piedi da via Mattei e da via Cadello 9/b.

Informazioni

Per informazioni telefonare in biblioteca ai numeri 0704092901, 0704092912,

e-mail: info@bibliotecamonteclaro.it.

Autori

Cristina Muntoni è docente di Storia della Sacralità femminile, simbolismo e arte rituale nella sede di Sassari della Scuola triennale di Arteterapia di Assisi; è, inoltre, Ambasciatrice per la cultura del Principato di Monaco. Collabora alla redazione delle pagine culturali di diverse testate giornalistiche (L’Unione Sarda, la 27esimaora del Corriere della Sera il mensile Natural Style e il settimanale F); è, infine, avvocata, ha insegnato diritto in Master di marketing e comunicazione aziendale e in corsi di formazione professionale all’Università di Cagliari, di Sassari e in Istituti di Insegnamento Superiore.

Alberto Priori è professore ordinario di Neurologia presso l’Università degli Studi di Milano e, inoltre, direttore della Clinica Neurologica del Polo Universitario San Paolo presso l’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano. Autore, infine, di numerose pubblicazioni su libri e riviste scientifiche internazionali.