CEAS Aperti ad Oristano

C’è anche Oristano nel programma regionale del progetto CEAS Aperti.

Mercoledì 10 maggio l’iniziativa farà tappa al Ceas Aristanis di Oristano con una serie di attività rivolte agli studenti e all’intera cittadinanza.

“L’edizione 2023 della manifestazione è sostenuta dall’Assessorato regionale all’ambiente ed è particolarmente ricca di proposte per l’ambiente e la sostenibilità; osserva l’Assessore all’Ambiente del Comune di Oristano Maria Bonaria Zedda -. Per l’occasione il Centro per l’educazione ambientale e la sostenibilità di Oristano, ospitato nei locali dello Spazio Giovani di Sa Rodia; aprirà le porte alle scuole e alla cittadinanza proponendo numerose attività legate alla cura del verde; alla messa a dimora delle specie vegetali e alla comprensione di principi quali: filiera corta, produzione a km.0 e alimenti biologici”.

advertisement

Il programma

Il programma della giornata prevede per la mattina attività rivolte agli studenti con l’evento “Dal Seme al Frutto”. Dalle 9 alle 11 realizzazione dell’Orto della Sostenibilità e dell’Orto Sociale attraverso la messa a dimora delle piantine di Luffa e di ortaggi presso le aree esterne del CEAS. Dalle 11:30 alle 13 si terrà l’incontro informativo sul processo della filiera corta della produzione alimentare e sui cibi a KM 0 e biologici, a cura della Coldiretti di Oristano.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, le azioni del CEAS saranno presentate a tutta la cittadinanza; nel corso di un incontro informativo che verterà sulle azioni avviate per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici; e con la realizzazione dell’Orto della Sostenibilità e dell’Orto Sociale attraverso la messa a dimora delle piantine di Luffa e di ortaggi presso le aree esterne del CEAS.

CEAS Aperti si tiene in tutta l’isola dal 6 al 26 maggio coinvolgendo 43 Centri di educazione ambientale e alla sostenibilità della Sardegna aderenti alla Rete IN.F.E.A.S.

“Si tratta di un evento diffuso che offre attività di educazione all’ambiente e alla sostenibilità di vario genere; per diverse bambini e adulti, che saranno coinvolti con il duplice scopo di far conoscere la Rete INFEAS e i CEAS; e di promuovere il proprio territorio e le attività di educazione all’ambiente e alla sostenibilità” osserva Antonio Ricciu, coordinatore del Ceas Aristanis.

Per altre notizie clicca qui