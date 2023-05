Cagliari, trasporto pubblico locale: deviazione linee CTM

Giovedì 4 maggio, in concomitanza con il rientro di Sant’Efisio, alcune linee modificheranno il proprio percorso abituale

Linea 1

Direzione F. Gioia

I bus, giunti in via Pola, proseguiranno in Corso Vittorio Emanuele, viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e via XX Settembre (ivi riprenderanno il percorso ordinario).

Direzione Brotzu

I bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d’Armi, viale Merello, via de Magistris e viale Trento (ivi riprenderanno il percorso ordinario).

Linea 5

Direzione Vergine di Lluc

I bus, giunti in viale Trieste, svolteranno in via Pola, proseguiranno in Corso V. Emanuele, viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e viale Diaz (ivi riprenderanno il percorso ordinario).

Direzione Cinquini

I bus, giunti in viale Bonaria, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo e via Is Mirrionis (ivi dove riprenderanno il percorso ordinario).

Linea 7

Percorso limitato a piazza San Rocco

Il bus, in partenza da piazza San Rocco, giunto in via Sulis proseguirà in viale Regina Elena, via Badas, piazza Arsenale, Porta Cristina, viale Buoncammino, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, Piazza Costituzione, viale Regina Elena, via San Giovanni, via San Rocco e piazza San Rocco dove effettuerà il capolinea.

Linea GSS

Dalle ore 18.00 il percorso sarà limitato a viale la Playa, con capolinea presso fermata provvisoria in viale la Playa all’altezza del civico 1. Ultima partenza alle ore 19.55. Dalle ore 20.00 il servizio sarà sospeso.

Linea 8

I bus, giunti in via Is Maglias, proseguiranno in viale Merello, via De Magistris, via Sauro, viale Trieste, via Pola, Corso V. Emanuele, viale Merello e via Is Maglias (ivi riprenderanno il percorso ordinario in direzione Monserrato).

Linea 9

I bus provenienti da Decimo, giunti in viale S. Avendrace, proseguiranno in viale Trento, via N. Sauro e viale Trieste dove effettueranno il capolinea alla fermata CTM Point per riprendere il percorso ordinario in direzione Decimo.

Linea 10

I bus, in uscita da Porta Cristina, proseguiranno in viale Buoncammino, viale Merello, via Sauro, viale Trieste, via Pola e Corso V. Emanuele (ivi riprenderanno il percorso ordinario in direzione Binaghi).

Linee 30 e Qex

I bus diretti a Cagliari, giunti in viale Bonaria, proseguiranno in via Sonnino, viale Diaz, via Stazione Vecchia e viale Bonaria (ivi riprenderanno il percorso ordinario).

Il capolinea sarà posizionato presso la prima fermata di viale Cimitero in direzione Quartu.

Linea M

I bus diretti a Cagliari, giunti all’incrocio via Sonnino/via XX Settembre, proseguiranno in via Sonnino e viale Bonaria dove effettueranno il capolinea presso l’ex palazzo Cariplo.

I bus, in partenza per Monserrato, da viale Bonaria percorreranno via XX Settembre (ivi riprenderanno il percorso ordinario).

Linee PF – PQ

I bus diretti a Cagliari, giunti in viale Bonaria, proseguiranno in via Sonnino e viale Diaz (ivi riprenderanno il percorso ordinario in direzione Poetto).

Il capolinea sarà posizionato in viale Diaz fronte Banco di Sardegna (fermata n. 265)

Fermate

Si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo le deviazioni di percorso.

