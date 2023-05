Cagliari, 4 maggio: servizio dedicato GSS per Giorgino

Giovedì 4 maggio, in occasione del rientro di Sant’Efisio, la linea GSS effettuerà il collegamento piazza Matteotti – Porto Canale/Giorgino (e viceversa) potenziato con corse supplementari. Di seguito orari e percorsi

A partire dalle ore 17.30

Percorso: Piazza Matteotti, viale La Playa, SS195, Giorgino, Porto Canale, Giorgino, SS 195, via Riva di Ponente, via Sassari, piazza Matteotti.

A partire dalle ore 18.00 (e comunque dall’attivazione della chiusura al traffico di piazza Matteotti) e fino alle ore 20.00

Percorso: Viale La Playa, SS195, Giorgino, Porto Canale, Giorgino, SS195, via Riva di Ponente, viale la Playa.

Si ricorda che giovedì 4 maggio, proprio in concomitanza con il rientro di Sant’Efisio, il CTM (Consorzio Trasporti e Mobilità), società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nell’area vasta cagliaritana, rendendo possibili gli spostamenti e i collegamenti sul territorio di otto comuni (Cagliari, Quartu, Sant’Elena, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Elmas, Assemini e Decimomannu), ha istituito in via provvisoria una fermata in viale La Playa (subito dopo l’incrocio con via Sassari) e ha predisposto la deviazione di alcune linee.

advertisement

Potrebbe interessarti anche: Treni, al via la gara per l’elettrificazione della Cagliari-Oristano

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui