“Jazzy Beeches”: esce in digitale il nuovo EP di Francesco Faggi

Dal 5 maggio sarà disponibile sulle piattaforme di streaming l’ultima fatica del cantautore classe ’99 che ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 come arrangiatore/producer del brano “Che ne so” di Elena Faggi (sua sorella), in gara nella categoria nuove proposte

“Jazzy Beeches” è un EP di cover Jazz/RnB, rivisitate e riarrangiate da Francesco Faggi; un tributo personale al jazz, un segno di gratitudine nei confronti di un genere musicale a cui il giovane cantautore deve tanto.

La scelta del titolo non è casuale: “beeches” in inglese significa “faggi”, espressione che corrisponde al suo cognome.

L’EP comprende cinque brani che fanno parte del repertorio di tre celebri pianisti-cantanti che hanno dato un contributo inestimabile all’evoluzione della musica jazz: “Hallelujah, I love her so” e “Georgia on my mind” di Ray Charles; “L-O-V-E” e “Smile” di Nat King Cole, “Ain’t Misbehavin’” di Fats Waller; “Resta…resta cu’mme” di Pino Daniele.

Le performance vedono Francesco alla voce e al pianoforte, Gianbattista Di Genio alla batteria e Matteo Tiozzo al basso elettrico.

Francesco Faggi: «Il mio jazz è orientato verso l’RnB»

Commenta l’artista a proposito della nuova release: «Sono sempre stato un fan della musica jazz. Mi ha insegnato tanto su come essere me stesso. L’idea di pubblicare Jazzy Beeches è arrivata dopo il mio percorso di Pianoforte Jazz al Conservatorio Bruno Maderna di Cesena.

Il mio intento, con questo EP, non è quello di farmi spazio nel mercato musicale jazz, bensì di cristallizzare il modo che ho adesso di approcciarmi in modo un po’ ibrido a questo genere, da “musicista pop prestato al Jazz“, dove il jazz ha un’indole orientata verso l’RnB.

Ci tengo a ringraziare i miei due amici musicisti Gianbattista e Tioz, che hanno vissuto questo viaggio con me.

Parimenti non posso non esprimere la mia gratitudine a Marco Versari (per le registrazioni nel suo studio, per aver realizzato insieme il mix e per il master dell’EP) e al mio professore di pianoforte Jazz al conservatorio, Michele Francesconi, per i consigli e gli input rivelatisi preziosi per la mia crescita musicale».

