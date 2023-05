Apertura notturna del museo Genna Maria e Trekking Letteraio a Villanovaforru il 13 e 14 maggio

Fine settimana di maggio, con due entusiasmanti e simpatici eventi nel paesino di Villanovaforru, incastonato tra le verdi colline della Marmilla.

Sabato 13, in occasione della Notte Europea dei Musei e dei Kid pass days, ci sarà l’apertura straordinaria notturna del Museo, con una coinvolgente Caccia al Tesoro dedicata ai grandi e piccini, dalle h. 21 alle h. 24, con biglietto promozionale.

Domenica 14, l’appuntamento è con il Trekking Letterario, evento speciale del “Cantiere Poetico” che per la prima volta approda in Marmilla, grazie all’organizzazione di Leonardo Onida, ideatore e direttore artistico del Festival “Ottobre in poesia” e il patrocinio della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Alle h. 9.30 si parte in passeggiata dal museo archeologico e toccando varie tappe alla scoperta di alcuni angoli e monumenti del paese e della sua campagna, in cui ci saranno intermezzi poetici, e in collaborazione con il gruppo della poetessa Alessandra Sorcinelli, si arriva al nuraghe Genna Maria intorno a mezzogiorno per l’aperitivo e un concerto poetico con il violoncellista Giuseppe Fadda e la voce di Leonardo Onida. Particolare spazio sarà rivolto ai bambini, con le tappe ai murales delle fiabe di “Alice nel paese delle meraviglie” e “Pinocchio” in cui l’attore Carlo Valle narrerà un brano a tema.

La partecipazione è gratuita e il ristorante nei pressi del parco archeologico propone un menù turistico. Per chi volesse pranzare al sacco, la Coop. Turismo in Marmilla metterà a disposizione l’area pic-nic del parco archeologico. Info e iscrizioni per gli eventi : 070 9300050 / 333 1760216 (anche whatsapp) – museo@comune.villanovaforru.ca.it

Prenotazioni per il pranzo, entro venerdì 12 maggio: 331 6232073 (Ristorante Le Strutture)

Parco e Museo Genna Maria

Villanovaforru (Sardegna)

070 9300050

www.gennamaria.it