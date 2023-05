Ambiente, sopralluogo dell’Assessore Porcu a Quartu Sant’Elena

“Ho voluto rendermi conto di persona di alcuni interventi che vedono, a vario titolo, la partecipazione della Regione ed ho cominciato dal cantiere del primo lotto di riqualificazione del Poetto, per il quale, su richiesta del Comune di Quartu Sant’Elena, l’Assessorato della Difesa dell’ambiente ha concesso una deroga alla prescrizione sullo svolgimento dei lavori che, altrimenti, avrebbero dovuto interrompersi per il periodo di accoppiamento e nidificazione dei. Una riqualificazione importante, in linea con la parte di competenza del, che dovrebbe restituire unitarietà al paesaggio naturale”. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, che, accompagnato dagli amministratori locali, ha effettuato alcuni sopralluoghi nel territorio di Quartu Sant’Elena.“Ho visitato anche alcuni immobili di proprietà della Regione, in località, gestiti dalla Conservatoria delle coste – ha aggiunto l’assessore Porcu, accompagnato anche dal Direttore dell’Agenzia regionale – Dovrà essere valutata destinazione e modalità di intervento, che preveda, comunque, ilcircostante e delle strutture militari di difesa, realizzate nella prima parte del Novecento”.

“Infine – ha concluso l’Assessore dell’Ambiente – abbiamo discusso con gli Amministratori di un intervento di erosione costiera che consenta la tutela della battigia e la contemporanea riapertura del tratto di via S’Oru e Mari, ormai chiuso dal 2016. L’Assessorato è impegnato nella programmazione delle risorse regionali, stanziate con l’ultima Legge di bilancio, sia per il finanziamento delle opere, laddove possibile, sia della progettazione degli interventi realizzabili ricorrendo ai fondi europei”.